قطر ورود غیرقانونی مقامات صهیونیست به خاک سوریه را محکوم کرد

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، وزارت خارجه قطر با محکوم کردن ورود مقامهای اسرائیلی به خاک سوریه، این اقدام را نقض آشکار قوانین بینالمللی خواند و از جامعه جهانی خواست برای وادار کردن اسرائیل به پایبندی به قطعنامههای بینالمللی، بهویژه توافق سال ۱۹۷۴ برای توقف حملات مکرر علیه خاک سوریه، فوراً اقدام کند.
به گزارش مهر، دوحه همچنین بر همبستگی خود با مردم سوریه برای دستیابی به امنیت، ثبات و رفاه تأکید کرد.
این موضعگیری در حالی مطرح شده است که اسرائیل همچنان حضور نظامی خود را در جنوب سوریه و مناطق تحت اشغالی که پیشتر بخشی از منطقه حائل سازمان ملل بودند، حفظ کرده است. نیروهای اسرائیلی همچنین به حملات هوایی، عملیات نفوذ به خاک سوریه و ربودن شهروندان سوری ادامه میدهند.
رژیم جولانی در واکنش به ورود غیرقانونی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، فقط آن را محکوم کرد.