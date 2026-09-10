دولت کرایۀ حمل مایعات نفتی را کاهش داد

جوان آنلاین: مردادماه امسال کمیته حمایت از کسبوکار، دریافت ۱۰ درصد عوارض کرایه حمل مایعات نفتی و گازی با ناوگان غیرایرانی را تا تصویب فهرست مشمولان در هیئت وزیران متوقف کرده بود.
به گزارش ایسنا، اعضای کمیته حمایت از کسبوکار در یکصدوچهارمین نشست به بررسی روند اجرای دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی پرداختند و در نهایت مقرر کردند با توجه به شرایط ناوگان دریایی داخلی و تا زمان تصویب فهرست مشمولان پرداخت این عوارض که طبق قانون باید مصوبه هیات وزیران را دریافت کند، اجرای آن متوقف شود.
در این راستا، اخیرا معاون حقوقی رئیسجمهور در نامهای به معاون وزیر نفت، دستور توقف دریافت ۱۰ درصد از کرایۀ حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی را ابلاغ کرد.
پیش از این، دریافت این هزینه از کرایه حمل کشتیهای خارجی، هزینه جابهجایی نفت، گاز و فرآوردههای مایع را افزایش داده و تجارت این محصولات را برای فعالان حملونقل پرهزینهتر میکرد.
توقف موقت این دریافت، با کاهش هزینههای حمل، میتواند انگیزه و تمایل ناوگان دریایی خارجی برای حملونقل کالا به مقصد ایران یا از مبدا ایران را افزایش دهد.