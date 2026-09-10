جوان آنلاین: از خبرگزاری شینهوا، این وزارتخانه اعلام کرد: تیم‌های اقتصادی و تجاری هر دو کشور با جدیت در حال اجرای اجماع حاصل شده توسط روسای دو دولت در دیدارشان در پکن هستند.

به گزارش ایرنا، هوانگ لینگ، سخنگوی وزارتخانه، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که هدف از این رایزنی‌ها، دستیابی به یک توافق کاهش تعرفه متقابل در سریع‌ترین زمان است.

کاخ سفید پیشتر ادعا کرده بود که دور زدن تعرفه‌های آمریکا سالانه بین ۱۹ تا ۲۶ میلیارد دلار از درآمد این کشور می‌کاهد و بیش از ۴۰ کشور را به همکاری با چین برای انتقال کالا و فرار از تعرفه‌ها متهم کرده بود.

تعرفه‌هایی که دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود وضع کرده، با چالش‌های حقوقی متعددی روبه‌رو شده‌اند و دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه برخی از آنها را لغو کرد.

اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا نیز در اجلاس گروه ۲۰ در دهه اول شهریور ماه جاری، ادعا کرد که آمریکا با وضع تعرفه‌های بالا و ممنوعیت مستقیم برخی محصولات چینی از جمله خودروها، اقتصاد خود را از بسیاری از کالا‌های صادراتی چین خارج کرد و باعث شد که چین صادرات خود را به جا‌های دیگر از جمله اروپا و آمریکای لاتین منتقل کند.