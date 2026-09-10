فعالیت بنادر آسیایی مختل شد

یک فصل توفان غیرمعمول و فعال، فعالیت کشتیرانی در سراسر آسیا را مختل کرده و بندر شانگهای به ویژه از ترافیک سنگین و تاخیر در حرکت کشتی‌ها آسیب دیده است.

جوان آنلاین: شرکت کشتیرانی «ای پی مولر مرسک» در اطلاعیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، هشدار داد رشته‌ای از توفان‌های شدید در هفته‌های اخیر باعث ایجاد ازدحام در برخی از بزرگترین بنادر منطقه شده که به کاهش ورود به موقع کشتی‌ها منجر شده است.

به گزارش ایسنا، طبق تجزیه و تحلیل شرکت مشاوره دریایی «سی اینتلیجنس» (Sea-Intelligence) مستقر در سنگاپور، شانگهای، شلوغ‌ترین بندر کانتینری جهان، در ژوئیه، به سختی شاهد ورود به موقع یک پنجم کشتی‌های کانتینری بود.

اختلالات مربوط به آب و هوا تا ماه اوت ادامه یافت و طبق گزارش رصدخانه هنگ کنگ، ۱۲ توفان گرمسیری در شمال غربی اقیانوس آرام و دریای چین جنوبی تشکیل شد که بیشترین تعداد چنین توفان‌ها مشاهده شده در یک ماه بوده که از سال ۱۹۶۱ تاکنون کم سابقه بوده است.

طبق بولتن هفته گذشته وزارت حمل و نقل چین، توفان‌های گرمسیری مکرر ماه گذشته، حمل و نقل فله ساحلی را مختل کرد و به طور موقت نرخ حمل و نقل سنگ آهن، زغال سنگ و غلات را افزایش داد.

پدیده اقلیمی ال نینو که به سرعت در حال تقویت است، فعالیت شدید توفان‌های شرق آسیا را تشدید می‌کند. این پدیده آب و هوایی تمایل به تشکیل توفان‌های قدرتمند در شمال غربی اقیانوس آرام دارد. «تروپیکال استورم ریسک»، پیش‌بینی کننده تجاری مستقر در انگلیس، پیش‌بینی می‌کند که فصل توفان‌های فعلی، یکی از شدیدترین فصل‌های ثبت شده باشد.

ال نینو همچنین تغییراتی در اقیانوس و جو ایجاد می‌کند که به نوبه خود باعث می‌شود توفان‌های گرمسیری در شرق اقیانوس آرام تشکیل شوند. این امر به توفان‌ها زمان بیشتری برای تشدید در آب‌های گرم می‌دهد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، تاد لانوت، مدیر بازرگانی حمل و نقل در شرکت «استورم ژئو» گفت که همچنین ال نینو توفان‌ها را به سمت ژاپن، کره جنوبی و مرکز چین منحرف می‌کند و بر خطوط دریایی اصلی که آسیا و آمریکای شمالی را به هم متصل می‌کنند، تاثیر می‌گذارد.