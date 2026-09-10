نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان با انتقاد از سکوت مسوولان دولت لبنان در مورد کشتار‌هایی که دشمن صهیونیستی در مناطق مختلف جنوب این کشور مرتکب شده، آنها را شریک در این جنایات اسرائیل دانست و تاکید کرد، هر چه دولت لبنان به دشمن صهیونیستی امتیازات بیشتری بدهد، این دشمن وحشی‌تر می‌شود.

جوان آنلاین: حسن عزالدین، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان امروز پنج‌شنبه در مجتمع امام کاظم (ع) در ضاحیه جنوبی بیروت اظهار کرد: جنایات فجیعی که دشمن اسرائیلی علیه مردم ما در المنصوری، زبدین، کفر تبنیت و به ویژه در شهر کفر رمان مرتکب شد، بر گردن مقامات سیاسی حاکم لبنان است که حتی یک کلمه در مورد آنچه اتفاق افتاده، سخنی نگفتند و بر این اساس در خون‌هایی که این روز‌ها به زمین ریخته شدند و در هر قطره خونی که در جنوب، ضاحیه جنوبی بیروت، بقاع و هر نقطه‌ای از لبنان ریخته شد، هم‌دست هستند.

به گزارش ایسنا، به گزارش سایت النشره، عزالدین در این سخنرانی گفت: آیا مقامات لبنان تلاش کرده‌اند عرصه سیاسی چه لبنان و چه منطقه را بازخوانی و ارزیابی مجدد کنند به ویژه که لبنان جدا از تحولات منطقه نیست؟ آیا تحولات منطقه به ویژه آنچه را میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در حال وقوع است را بازخوانی کرده‌اند؟ آیا مقامات دولت لبنان مذاکرات مستقیم با دشمن اسرائیلی را که با توجه به تداوم تجاوز صهیونیستی هیچ نتیجه‌ای نداشته، متوقف کرده‌اند؟ هر چه دولت به دشمن امتیاز‌های بیشتری می‌دهد، این دشمن وحشی‌تر می‌شود و به نابودی، کشتار، تخریب و آوارگی بیشتری دست می‌زند، دولت همچنان لجاجت می‌کند و بر ادامه مذاکراتی اصرار می‌ورزد که نتوانسته با آن به آتش‌بس واقعی یا توقف حملات، چه رسد مقابله با تخریب، آوارگی و کشتار‌ها دست یابد.

نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان در ادامه نیز تاکید کرد: ایران امروز دیگر تنها در سطح دفاع از خود نقش ایفا نمی‌کند بلکه به دفاع از تمامی آزادگان، مظلومان و انسان‌های شریف جهان، حاکمیت‌ها و ملت‌ها برخاسته و به آمریکا و سلطه و هژمونی آن بر این منطقه نه می‌گوید.

این عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان افزود: تروریسم و ​​ارعاب حاکمیت‌ها و ملت‌ها که با امپراتوری آمریکا مرتبط بود، بر صخره پایداری ایران فرو ریخته و نابود شده است، این یک مساله ساده نبوده بلکه مبتنی بر تحولات استراتژیک، پیامد‌ها و نتایجی است که ایران به واسطه آنها به مهم‌ترین، بزرگترین و توانمندترین کشور در دو زمینه تبدیل خواهد شد؛ اولی شکل‌دهی به امنیت خلیج فارس و منطقه است به طوری که دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرد.

او ادامه داد: نکته دوم این است که ایران به ویژه پس از آنکه از حالت دفاعی به حالت تهاجمی درآمد، به کشوری بزرگ، قدرتمند و توانمند تبدیل شده به این معنی که می‌تواند مکان‌ها و مناطقی را که تهدیدی برای آن محسوب می‌شوند، هدف قرار دهد و به هرگونه تجاوز یا جنایتی که توسط آمریکا برنامه‌ریزی شود، پاسخ دهد و این یعنی ایران به جایی رسیده که در شکل‌دهی به نظم جدید بین‌المللی مبتنی بر چندجانبه‌گرایی، عدالت و انسانیت نقش خواهد داشت.

عزالدین در ادامه تاکید کرد: تمامی پیامد‌ها و عواقب آنچه در منطقه اتفاق می‌افتد، بر لبنان تاثیر خواهد گذاشت به ویژه که ایران، لبنان را اولویت اول دستورکار خود در هر مذاکره قبلی یا بعدی قرار داده است و این بدان معنا است که در هر مذاکره جدیدی، لبنان اولین موضوع در دستورکار خواهد بود، آن زمان می‌توانیم از طریق توافق‌هایی که میان ایران و آمریکا حاصل می‌شود، به راه‌حلی دست یابیم.

این نماینده حزب‌الله لبنان در پایان نیز گفت: مقاومت اسلامی لبنان همراه با جمهوری اسلامی ایران قادر به تعیین معادلات جدیدی هستند که اسرائیلی‌ها را به آنچه قبل از سال ۲۰۲۳ بودند، بازگرداند و آنها را وادار می‌کند بر اساس تصمیم آمریکا، از تمام مناطق لبنان عقب‌نشینی کنند، ما باید صبور باشیم و پیروزی جز صبر و شکیبایی نیست.