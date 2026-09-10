تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر ایران به وزیر امور خارجه بلاروس

جوان آنلاین: از سفارت ایران در مینسک، در این دیدار، طرفین ضمن آخرین تحولات و موضوعات مورد اهتمام مشترک در حوزه روابط سیاسی و اقتصادی و تجاری دو جانبه و همکاری‌های چند جانبه و بین المللی را بررسی کردند.

به گزارش ایرنا، سفیر ایران در مینسک و وزیر امور خارجه بلاروس همچنین اراده کشور‌های متبوع خود را به تداوم روند مثبت و رو به گسترش مناسبات دو کشور و همچنین سطح بالای اعتماد متقابل میان دو کشور اعلام کردند.

تأکید بر ضرورت استمرار و تقویت تماس‌ها و رایزنی‌های سیاسی در عالی‌ترین سطوح بین مقامات دو کشور به منظور پیشبرد مناسبات دوجانبه و تداوم گفت‌و‌گو‌های منظم با هدف تعمیق روابط، توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی دوجانبه و بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های موجود از دیگر محور‌های مباحث مطرح شده در این دیدار بود.

جمهوری بلاروس، سرزمین محصور در خشکی در اروپای شرقی است که با کشور‌های روسیه، اوکراین، لهستان، لیتوانی و لتونی هم‌مرز است. پایتخت آن شهر مینسک است.

پیش از این، ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ مقامات بلندپایه ایران و بلاروس در حضور مسعود پزشکیان و الکساندر لوکاشنکو روسای جمهور ۲ کشور، ۱۲ سند همکاری در حوزه‌های سیاسی، حقوق بین‌الملل، گردشگری، هنری، رسانه‌ای، بهداشت و سلامت، دارویی، صنعتی، محیط زیست، مناطق آزاد، صنعتی و ویژه اقتصادی و سرمایه‌گذاری به امضا رساندند

همچنین این اسناد در این سفر به امضای طرفین رسید: بیانیه مشترک روسای جمهور ایران و بلاروس درباره توسعه همه‌جانبه روابط، توافقنامه صلاحیت پروازی میان اداره‌های ملی هوانوردی و یادداشت تفاهم‌های همکاری در حوزه‌های حفاظت محیط زیست، بهداشت، دارو، آموزش و علوم پزشکی، جنگلداری، بهداشت دام و دامپزشکی، استانداردسازی، مترولوژی، ارزیابی انطباق و اعتباربخشی، رسانه‌ها، کمیته ملی دولتی رادیو و تلویزیون بلاروس و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، همکاری خبرگزاری‌های ملی، حوزه سینما، گردشگری و توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد.