هراس رژیم صهیونیستی از تسلط یمن بر بندر راهبردی «المخا»

رسانه‌های اسرائیلی اذعان کردند که تسلط یمنی‌ها بر بندر المخا به آنها اجازه می‌دهد تا یک گلوگاه جدید و مرگبار در ورودی دریای سرخ ایجاد کرده و عربستان، کانال سوئز و ایلات اشغالی را محاصره کنند.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در گزارشی اذعان کرد که موفقیت نیرو‌های مسلح یمن در تصرف مناطق بیشتر در ساحل دریای سرخ، کنترل آنها بر تنگه باب المندب را تقویت می‌کند.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی، این موفقیت نیرو‌های مسلح یمن به آنها کمک می‌کند تا محاصره دریایی بر عربستان سعودی، کانال سوئز و بندر اشغالی ایلات در جنوب اسرائیل اعمال کنند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین در واکنش به قریب الوقوع بودن تسلط نیرو‌های مسلح یمن بر بندر راهبردی المخا گزارش دادند که موقعیت بندر المخا به نیرو‌های یمنی اجازه می‌دهد تا یک گلوگاه جدید و مرگبار در ورودی دریای سرخ ایجاد کنند.

این رسانه‌ها افزودند که موقعیت بندر المخا به نیرو‌های مسلح یمن این امکان را می‌دهد که کشتی‌ها را از مسافت‌های طولانی رصد و شرایط انجام عملیاتی را که باید در لحظه مناسب انجام شود، فراهم کنند.

گفتنی است که اخبار تأیید نشده‌ای درباره تسلط کامل نیرو‌های مسلح یمن بر بندر راهبردی المخا در غرب استان تعز و ساحل دریای سرخ منتشر شده است.