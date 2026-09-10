دیدار خیبر و پرسپولیس لغو شد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0627 \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0644\u06cc\u06af \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644\u060c \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062a\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u06cc\u0628\u0631 \u062e\u0631\u0645\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f \u0648 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u06a9\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0628\u0648\u062f \u0631\u0648\u0632 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u062e\u062a\u06cc \u062e\u0631\u0645\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u0648\u062f\u060c \u0644\u063a\u0648 \u0648 \u0628\u0647 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u062f\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u0645\u0648\u06a9\u0648\u0644 \u0634\u062f.