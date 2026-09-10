سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران گفت: با تمرکز بالا و بازی به بازی پیش می‌رویم تا هم سهمیه جام جهانی را کسب کنیم و هم از قهرمانی آسیا دفاع کنیم.

جوان آنلاین: به نقل از فدراسیون فوتبال، علی نادری، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران، پس از مشخص شدن گروه‌بندی جام ملت‌های آسیا اظهار کرد: قرعه نسبتاً خوبی نصیب ما شد، اما تمام بازی‌ها اهمیت زیادی دارند و باید با تمرکز بالا در مسابقات حاضر شویم.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: این رقابت‌ها انتخابی جام جهانی نیز محسوب می‌شود و هدف ما این است که با برنامه‌ریزی و تمرکز لازم، بازی به بازی پیش برویم و در هر مسابقه بهترین عملکردمان را ارائه کنیم.

نادری در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم در کنار کسب سهمیه جام جهانی، از عنوان قهرمانی خود در آسیا نیز دفاع کنیم و بار دیگر برای فوتبال ساحلی ایران افتخارآفرینی کنیم.

شاگردان علی نادری در مرحله گروهی با تیم‌های لبنان، ویتنام و افغانستان در گروه B همگروه شدند.

رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶، قرار است ۲۷ آبان تا ۷ آذر در تایلند برگزار شود و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در این مسابقات برای دفاع از عنوان قهرمانی به میدان می‌رود. اردیبهشت ماه امسال تیم ملی ساحلی ایران قهرمانی بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا شد.