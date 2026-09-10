وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر نقش راهبردی آزادراه حرم‌تاحرم در شبکه حمل‌ونقل کشور گفت: داشتن زیرساخت‌های قوی و شبکه حمل‌ونقل تاب‌آور، پشتوانه کشور در شرایط دشوار است و تکمیل این آزادراه می‌تواند به افزایش تاب‌آوری، ارتقای ایمنی، جابه‌جایی کالا و مسافر و صرفه‌جویی در مصرف انرژی کمک کند.

جوان آنلاین: فرزانه صادق روز پنجشنبه با حضور وبیناری در آیین افتتاح ۹ کیلومتر از آزادراه حرم‌تاحرم در استان سمنان، افزود: این مسیر تنها یک محور استانی نیست، بلکه بخشی از کریدور شرق به غرب کشور است و اهمیت آن در سطح ملی و حتی بین‌المللی قابل توجه است.

به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: طرح‌هایی که با دقت و سرعت در کشور در حال اجرا و بهره‌برداری است، نشان می‌دهد مسیر توسعه با وجود روز‌های دشوار کشور به بن‌بست نرسیده و اجرای طرح‌ها در حوزه‌های مسکن، راه، ریل، فرودگاه و بنادر ادامه دارد.

زیرساخت‌های قوی، پشتوانه کشور در شرایط دشوار است

وی با اشاره به شرایط جنگی و اهمیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل گفت: تجربه جنگ نشان داد داشتن زیرساخت‌های قوی و شبکه حمل‌ونقل تاب‌آور تا چه اندازه می‌تواند پشتوانه کشور باشد و تاب‌آوری ملی را افزایش دهد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: هر میزان شبکه حمل‌ونقل کشور قوی‌تر و زیرساخت‌های آن کامل‌تر باشد، امکان حفظ جریان جابه‌جایی مسافر و کالا، تامین نیاز‌های کشور و عبور از شرایط دشوار با توان بیشتری فراهم می‌شود.

وی گفت: با وجود دشواری‌های موجود، مسیر توسعه متوقف نشده است و افتتاح طرح‌های مختلف در بخش‌های گوناگون نشان می‌دهد که با تکیه بر اراده و همراهی مجموعه‌های اجرایی می‌توان عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کرد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تکمیل آزادراه حرم تا حرم نیز باید با همین نگاه دنبال شود و وزارت راه و شهرسازی برای رفع موانع و شتاب‌بخشی به اجرای این کریدور راهبردی، اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

گام‌های بلندتر برای تکمیل حرم تا حرم

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به روند اجرای آزادراه حرم تا حرم گفت: قدم به قدم برای حرم تا حرم پیش آمده‌ایم، اما باید قدم‌ها را خیلی بلندتر برداریم تا بتوانیم عقب‌ماندگی چندساله این مسیر را در سال‌های پیش رو در کوتاه‌ترین زمان جبران کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط بودجه‌ای کشور، پیشنهاد‌هایی در وزارت راه و شهرسازی مطرح و پیگیری شد و این موضوع با استاندار سمنان نیز دنبال می‌شود تا هر آنچه برای سرعت گرفتن روند توسعه استان لازم است، فراهم شود.

وی تاکید کرد: بخشی از تفویض اختیار‌ها برای استانداران انجام شده است و اگر برای این کریدور راهبردی نیاز به تفویض اختیار یا حضور نمایندگان و مسئولان بیشتری باشد، این موضوع نیز انجام خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: باید عقب‌ماندگی چند سال گذشته را در سال‌های پیش رو جبران کنیم و این کار باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

آزادراه حرم تا حرم؛ کریدوری فراتر از یک مسیر استانی

صادق با اشاره به رویکرد دولت در تحقق عدالت گفت: رییس‌جمهور، دکتر مسعود پزشکیان، بر عدالت فضایی و اولویت دادن به محور‌هایی که از نظر راهبردی و ژئوپلیتیکی اهمیت دارند، تاکید دارد و آزادراه حرم تا حرم نیز از همین منظر دارای اهمیت ویژه است.

وی افزود: این ۹ کیلومتر در مقایسه با حدود ۹۰۰ کیلومتر مسیر حرم تا حرم، بخش کوچکی است، اما آنچه اهمیت دارد اراده و عزم برای پیشبرد این مسیر است و باید این گام‌ها در ادامه بلندتر برداشته شود.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: حرم تا حرم بخشی از کریدور شرق به غرب کشور است و در کنار آن، توجه به محور‌های شمال شرق، شرق و جنوب شرق نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: روز گذشته در یک پایانه مرزی ریلی اتفاق مهمی رقم خورد و سرمایه‌گذاری یک سرمایه‌گذار ایرانی به بیش از ۳۳ تا ۳۴ همت رسید که نشان‌دهنده ظرفیت کشور برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است.

مسیر حرم تا حرم برای همه ایران و زائران جهان است

وی با تاکید بر ضرورت تکمیل آزادراه حرم تا حرم افزود: این مسیر حیاتی و ضروری است و اهمیت آن تنها به ایمنی و جابه‌جایی مسافران محدود نمی‌شود، بلکه حمل کالا، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، افزایش ایمنی و ارتقای سلامت عمومی نیز از آثار اجرای آن است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بخشی از این مسیر که به سمت مشهد ادامه پیدا می‌کند، فقط برای استان‌هایی که در مسیر قرار دارند نیست، بلکه برای همه مردم ایران و زائرانی که از سراسر جهان به مشهد مقدس سفر می‌کنند، اهمیت دارد.

صادق تاکید کرد: بنابراین تکمیل این مسیر باید با نگاه ملی دنبال شود و اهمیت آن را نمی‌توان تنها در محدوده استان‌های واقع در مسیر ارزیابی کرد.