کد خبر: 1378745
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۲
بين‌الملل » اخبار كلی

رونمایی قوانین اتحادیه اروپا برای حمایت از تولیدکنندگان بومی

6 اتحادیه اروپا دولت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد تا بخش بیشتری از ۲.۶ تریلیون یورو قرارداد‌های عمومی خود را به سمت تامین‌کنندگان بومی و دور از چین، هدایت کنند.

جوان آنلاین: کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه یک پیشنهاد قانونی را تصویب کرد که در هنگام واگذاری قرارداد‌ها توسط دولت‌ها، از جمله برای خدمات عمومی حیاتی مانند انرژی، آب، راه‌آهن، بنادر، فرودگاه‌ها و خدمات پستی، تامین‌کنندگان اروپایی را ترجیح می‌دهد. دولت‌ها همچنین می‌توانند در صورتی که پیشنهادی، بیش از نیمی از منابع خود را از خارج از اتحادیه اروپا تامین می‌کند، آن را رد کنند.

به گزارش ایسنا، استفان سژورن، رئیس صنایع اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: «پول عمومی باید در خدمت اهداف جمعی ما باشد. مهم نیست که قانون ما چقدر خوب باشد اگر پول عمومی صرف اهداف اروپایی نشود.»

این پیشنهاد که «قانون تدارکات عمومی» نامیده می‌شود، به تلاش اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی اقتصادی به چین و آمریکا شتاب می‌بخشد. رهبران این بلوک می‌گویند که این قاره باید در صورت نیاز بتواند به تنهایی عمل کند، زیرا نظم جهانی در حال فروپاشی، خطوط تامین را که زمانی قابل اعتماد بودند، در شک و شبهه فرو برده است.

سژورن گفت: «برای مثال، یک شهرداری می‌تواند شرکت‌های چینی یا یک شرکت اروپایی فروشنده محصولات چینی را حذف کند و امتیاز بیشتری به پیشنهاد‌های اروپایی بدهد.»

بلومبرگ پیش از این در مورد این پیشنهاد که اکنون برای بررسی به پایتخت‌های اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا ارسال خواهد شد، گزارش داده بود.

دستورالعمل‌های جدید، تقریا ۱۰۰۰ صفحه از قوانین - که سژورن در یک کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه به نمایش گذاشت - را با هدف ساده‌سازی معیار‌های قرارداد‌های عمومی همزمان با به‌روزرسانی اولویت‌های اتحادیه اروپا، اصلاح می‌کنند.

رئیس صنایع اتحادیه اروپا گفت که این تغییر «یک بازنگری بزرگ، یک بازنگری گسترده» است.

قوانین جدید علاوه بر اولویت دادن به «ساخت اروپا»، تاکید بیشتری بر پایداری و امنیت خواهند داشت. همچنین این قوانین، یک پلتفرم واحد را برای مشاهده همه پیشنهاد‌های خرید عمومی اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد.

اولویت‌بندی جدید اروپا همچنین شامل دارو‌ها و محصولات سازگار با آب و هوا مانند خودرو‌های برقی و پنل‌های خورشیدی نیز می‌شود. فناوری‌های نسل بعدی مانند رایانش ابری و هوش مصنوعی یکی دیگر از حوزه‌های مورد هدف هستند. همه اینها صنایعی هستند که اتحادیه اروپا می‌خواهد در آنها استقلال بیشتری از آمریکا و چین ایجاد کند.

اتحادیه اروپا امسال نگرانی‌های خود در مورد چین را در اولویت قرار داده و مذاکرات با پکن را در مورد شکاف تجاری فزاینده‌ای که به نزدیک به ۳۶۰ میلیارد یورو برای این بلوک رسیده، از سر گرفته است. بخش‌های متعدد اروپایی تحت فشار شدید رقبای چینی یارانه‌ای قرار دارند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، دسته دیگری که قرار است طبق قوانین جدید در اولویت قرار گیرند، تامین‌کنندگان خارجی هستند که با برخی از قوانین تدارکات سازمان تجارت جهانی، از جمله آمریکا و انگلیس موافقت کرده‌اند. به همین ترتیب، به کشور‌هایی که موافقت کرده‌اند بازار‌های خود را از طریق معاملات تجاری به روی اتحادیه اروپا برای قرارداد‌های عمومی باز کنند، امتیاز ویژه‌ای داده می‌شود.

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، تولیدکنندگان بومی ، چین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

بدون شرح

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

عقب نشینی به سبک ترامپ

لولو‌های سرخرمن جنگ

افزایش قیمت نفت متوقف شد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

شیطان ماهی

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

جیب‌بری در رستوران‌های ادایی

این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی

ایران پای حزب‌الله ایستاده است

آموزش و پرورش بخشی حیاتی است که می‌تواند مملکت ما را نجات دهد

اعتراض حق مردم است، آشوب حق هیچ‌کس نیست

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

امریکا راهی جز عمل به تفاهم‌نامه ندارد

منابع حاصل از کاهش مصرف بنزین صرف تقویت کالابرگ می‌شود

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

واردات حبوبات پس از ثبت تورم بالا

نقره‌داغ بانک‌های اخلال‌گر در بازار ارز و طلا

به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

امریکا در تله مثلث نفت، بدهی و ذخایر استراتژیک

۱۸ شهید و ۱۴۲ مصدوم در حملات آمریکا به ایران طی ۳ روز

باد شدید و گرد و خاک در تهران/ رگبار در ارتفاعات

دشمن از قدرت توأمان دین و دانش امثال او می‌ترسد

جهان در حال تماشای آمریکا بر لبه‌ پرتگاه است

طولانی‌ترین تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی

حمله به ناو‌های امریکا پدیده‌ای بحران‌آفرین برای پنتاگون 

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

هشدار ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا؛ تشدید بارش‌ها در ۴ استان

موبایل‌قاپ اتوبان صدر با شلیک پلیس زمین‌گیر شد

ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است

بازار ارز زیر تیغ مداخله سیاستگذار می‌رود

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار