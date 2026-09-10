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تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۲
اقتصاد » اخبار کلی

بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش می‌دهد

2 به نظر می‌رسد بانک مرکزی اروپا در تلاش برای جلوگیری از افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی مرتبط با تجاوز نظامی آمریکا به ایران، قصد دارد روز پنجشنبه برای دومین بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد.

جوان آنلاین: تجاوز نظامی دوباره آمریکا به ایران، باعث شده است که قیمت نفت دوباره به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد و نگرانی‌ها در مورد موجی از افزایش قیمت‌ها در منطقه یورو که واردکننده سوخت است، دوباره زنده شود.

به گزارش ایسنا، اقتصاددانان انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا با افزایش نرخ بهره از ۲.۲۵ درصد به ۲.۵۰ درصد، به این وضعیت واکنش داده و نشان دهد که اگر چشم‌انداز تورم بهبود نیابد، آماده است تا سیاست‌های انقباضی بیشتری را اعمال کند.

آلسیا براردی، رئیس اقتصاد کلان جهانی در موسسه سرمایه‌گذاری آموندی، گفت: «افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر تقریبا قطعی به نظر می‌رسد. تورم همچنان بالا است و باید در چند ماه آینده قبل از کاهش به سمت نیمه دوم سال آینده، ثابت بماند.»

با این حال، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا و همکارانش، احتمالا از داده‌های رشد اخیر، آرامش خاطر خواهند یافت. اقتصاد ۲۱ کشور منطقه یورو، با وجود افزایش هزینه‌های سوخت، رقابت از سوی چین و تاثیر خشکسالی، بهتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، دوام آورده است.

وام‌دهی بانک‌ها حتی در ژوئیه سرعت گرفت که نشان می‌دهد افزایش نرخ بهره در ژوئن توسط بانک مرکزی اروپا، فعالیت‌ها را مختل نکرده و به سیاست‌گذاران این امکان را می‌دهد که در صورت لزوم، سیاست‌های سختگیرانه‌تری اتخاذ کنند.

بازار‌های مالی، افزایش یک یا دو نرخ بهره دیگر در سال جاری و به دنبال آن یک یا دو افزایش دیگر در سال آینده را پیش‌بینی می‌کنند.

در مقابل، اقتصاددانان فکر می‌کنند که اقدام روز پنجشنبه ممکن است آخرین اقدام بانک مرکزی اروپا در حال حاضر باشد و تعداد فزاینده‌ای از آنها این خطر را می‌بینند که ممکن است به تشدید بیشتر سیاست‌ها نیاز باشد.

یکی از دلایلی که افزایش نرخ‌های بعدی ممکن است محدود باشد، این است که شرایط تامین مالی از قبل سخت‌تر شده است، زیرا بازده اوراق قرضه بلندمدت به بالاترین حد خود از قبل از بحران مالی جهانی رسیده، که نشان‌دهنده نگرانی‌های تورمی و نگرانی‌ها در مورد افزایش بدهی‌های دولتی است.

بر اساس گزارش رویترز، رقابت ناشی از فروش اوراق قرضه توسط شرکت‌های بزرگ فناوری که به شدت برای تامین مالی رونق هوش مصنوعی پول جمع‌آوری می‌کنند و آشفتگی سیاسی در آلمان، به فشار صعودی بر بازده افزوده است.

برچسب ها: بانک مرکزی اروپا ، تورم ، ایران ، آمریکا
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