کد خبر: 1378740
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

مدودف: می‌توانیم کاری کنیم از کی‌یف و تاسیسات ناتو فقط غبار هسته‌ای خاکستری باقی بماند

1 نایب رئیس شورای امنیت روسیه با تأکید بر اینکه مسکو دکترین هسته‌ای خود را صرفاً یک ابزار تبلیغاتی یا پیام سیاسی نمی‌داند، اعلام کرد که بر اساس این دکترین، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در شرایط خاصی ممکن است.

جوان آنلاین: دیمیتری مدودف، رئیس جمهور و نخست وزیر سابق روسیه در مصاحبه با روزنامه ودوموستی با اشاره به اینکه دکترین هسته‌ای روسیه به کشورش حق می‌دهد در صورت تهدید شدن امنیتش دست به حمله با سلاح هسته‌ای بزند گفت: «سلاح‌های هسته‌ای می‌توانند در موارد خاصی استفاده شوند. این یک تاکتیک برای ترساندن نیست؛ این واقعیت است.»

به گزارش ایسنا، وی با رد تفسیر‌هایی که دکترین هسته‌ای مسکو را صرفاً یک «اشاره» یا پیام نمادین تلقی می‌کنند، تصریح کرد که این سند یک چارچوب رسمی و بخشی از سیاست امنیتی دولت روسیه است. مدودف تأکید کرد: «دکترین هسته‌ای روسیه را به‌سختی می‌توان یک اشاره توصیف کرد.»

گسترش شرایط استفاده از سلاح هسته‌ای

نایب رئیس شورای امنیت روسیه با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در اصول سیاست دولتی در زمینه بازدارندگی هسته‌ای که در نوامبر ۲۰۲۴ نهایی شد، این مساله را برجسته کرد که فهرست تهدید‌های نظامی که در برابر آنها اقدامات بازدارندگی اتمی اعمال می‌شود، گسترش یافته است.

بر اساس این اصلاحات، حمله متعارف یک کشور غیرهسته‌ای که با هماهنگی یک قدرت هسته‌ای انجام شود، می‌تواند به‌عنوان حمله هسته‌ای مشترک علیه روسیه تلقی شود. این بند با هدف مقابله با ساختار کمک‌های نظامی غرب به اوکراین طراحی شده که متکی بر سامانه‌های یکپارچه ناتو، اپراتور‌های آموزش‌دیده ناتو و در برخی موارد سکو‌های پرتاب هسته‌ای اعضای این ائتلاف است.

پتانسیل نظامی روسیه و هشدار به ناتو

مدودف در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به توانمندی‌های نظامی روسیه گفت این توانمندی اجازه می‌دهد مسکو حملات قدرتمندی علیه کی‌یف و تأسیسات کلیدی ناتو انجام دهد. وی در این‌باره اظهار کرد: «پتانسیل نظامی ما اجازه می‌دهد تا کی‌یف و تأسیسات اصلی ناتو را چنان هدف قرار دهیم که هیچ سنگی روی سنگ باقی نماند ــ فقط غبار هسته‌ای خاکستری.»

وی چنین سناریویی را یک «نقطه بحرانی» توصیف کرد که پیامد‌های آن نه‌تنها طرف‌های درگیر، بلکه کل دنیا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. مدودف در عین حال تصریح کرد که صبر روسیه نامحدود نیست و اقدامات شدید تنها در صورتی قابل اعمال است که همه راه‌های دیگر به بن‌بست رسیده باشد.

عدم نیاز روسیه به بسیج عمومی

نایب رئیس شورای امنیت روسیه در بخش دیگری از این مصاحبه، گزارش‌ها درباره احتمال فراخوان جدید نیرو در روسیه را رد کرد و آن را «تحریک» مقام‌های اوکراینی خواند که به گفته وی با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه‌اند. مدودف تأکید کرد که نیاز‌های نیروی انسانی ارتش روسیه از طریق سربازان قراردادی و داوطلبان تأمین می‌شود و مسکو نیازی به بسیج عمومی ندارد.

وی اوکراین را به استفاده از اطلاعات نادرست و گزارش‌های جعلی با هدف جلوگیری از دستیابی روسیه به اهداف عملیات نظامی ویژه خود متهم کرد.

پایان جنگ تنها با شرایط مسکو

مدودف در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جنگ اوکراین گفت که روسیه خواهان پایان سریع این جنگ است، اما تنها بر اساس شرایط خودش. وی هشدار داد: «اگر به هر دلیلی، ما به دنبال پایان دادن به درگیری طبق شرایط خودمان نباشیم، دوباره این آتش شعله‌ور خواهد شد. دلیلش این است که دشمنان ما به تلاش برای تضعیف پایه‌های کشورمان ادامه خواهند داد و از هر فرصتی برای تجزیه آن استفاده خواهند کرد.»

وی افزود که پایان جنگ باید به‌گونه‌ای باشد که از تکرار آن در آینده یا تبدیل شدن به یک درگیری جهانی جلوگیری شود.

برچسب ها: دیمیتری مدودف ، کی یف ، ناتو
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

بدون شرح

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

عقب نشینی به سبک ترامپ

لولو‌های سرخرمن جنگ

افزایش قیمت نفت متوقف شد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

شیطان ماهی

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

جیب‌بری در رستوران‌های ادایی

این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی

ایران پای حزب‌الله ایستاده است

آموزش و پرورش بخشی حیاتی است که می‌تواند مملکت ما را نجات دهد

اعتراض حق مردم است، آشوب حق هیچ‌کس نیست

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

قیمت نفت از مرز ۹۷ دلار گذشت

امریکا راهی جز عمل به تفاهم‌نامه ندارد

منابع حاصل از کاهش مصرف بنزین صرف تقویت کالابرگ می‌شود

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

واردات حبوبات پس از ثبت تورم بالا

نقره‌داغ بانک‌های اخلال‌گر در بازار ارز و طلا

به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

امریکا در تله مثلث نفت، بدهی و ذخایر استراتژیک

۱۸ شهید و ۱۴۲ مصدوم در حملات آمریکا به ایران طی ۳ روز

باد شدید و گرد و خاک در تهران/ رگبار در ارتفاعات

دشمن از قدرت توأمان دین و دانش امثال او می‌ترسد

جهان در حال تماشای آمریکا بر لبه‌ پرتگاه است

طولانی‌ترین تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی

حمله به ناو‌های امریکا پدیده‌ای بحران‌آفرین برای پنتاگون 

هشدار ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا؛ تشدید بارش‌ها در ۴ استان

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

موبایل‌قاپ اتوبان صدر با شلیک پلیس زمین‌گیر شد

ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار