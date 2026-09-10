نایب رئیس شورای امنیت روسیه با تأکید بر اینکه مسکو دکترین هسته‌ای خود را صرفاً یک ابزار تبلیغاتی یا پیام سیاسی نمی‌داند، اعلام کرد که بر اساس این دکترین، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در شرایط خاصی ممکن است.

جوان آنلاین: دیمیتری مدودف، رئیس جمهور و نخست وزیر سابق روسیه در مصاحبه با روزنامه ودوموستی با اشاره به اینکه دکترین هسته‌ای روسیه به کشورش حق می‌دهد در صورت تهدید شدن امنیتش دست به حمله با سلاح هسته‌ای بزند گفت: «سلاح‌های هسته‌ای می‌توانند در موارد خاصی استفاده شوند. این یک تاکتیک برای ترساندن نیست؛ این واقعیت است.»

به گزارش ایسنا، وی با رد تفسیر‌هایی که دکترین هسته‌ای مسکو را صرفاً یک «اشاره» یا پیام نمادین تلقی می‌کنند، تصریح کرد که این سند یک چارچوب رسمی و بخشی از سیاست امنیتی دولت روسیه است. مدودف تأکید کرد: «دکترین هسته‌ای روسیه را به‌سختی می‌توان یک اشاره توصیف کرد.»

گسترش شرایط استفاده از سلاح هسته‌ای

نایب رئیس شورای امنیت روسیه با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در اصول سیاست دولتی در زمینه بازدارندگی هسته‌ای که در نوامبر ۲۰۲۴ نهایی شد، این مساله را برجسته کرد که فهرست تهدید‌های نظامی که در برابر آنها اقدامات بازدارندگی اتمی اعمال می‌شود، گسترش یافته است.

بر اساس این اصلاحات، حمله متعارف یک کشور غیرهسته‌ای که با هماهنگی یک قدرت هسته‌ای انجام شود، می‌تواند به‌عنوان حمله هسته‌ای مشترک علیه روسیه تلقی شود. این بند با هدف مقابله با ساختار کمک‌های نظامی غرب به اوکراین طراحی شده که متکی بر سامانه‌های یکپارچه ناتو، اپراتور‌های آموزش‌دیده ناتو و در برخی موارد سکو‌های پرتاب هسته‌ای اعضای این ائتلاف است.

پتانسیل نظامی روسیه و هشدار به ناتو

مدودف در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به توانمندی‌های نظامی روسیه گفت این توانمندی اجازه می‌دهد مسکو حملات قدرتمندی علیه کی‌یف و تأسیسات کلیدی ناتو انجام دهد. وی در این‌باره اظهار کرد: «پتانسیل نظامی ما اجازه می‌دهد تا کی‌یف و تأسیسات اصلی ناتو را چنان هدف قرار دهیم که هیچ سنگی روی سنگ باقی نماند ــ فقط غبار هسته‌ای خاکستری.»

وی چنین سناریویی را یک «نقطه بحرانی» توصیف کرد که پیامد‌های آن نه‌تنها طرف‌های درگیر، بلکه کل دنیا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. مدودف در عین حال تصریح کرد که صبر روسیه نامحدود نیست و اقدامات شدید تنها در صورتی قابل اعمال است که همه راه‌های دیگر به بن‌بست رسیده باشد.

عدم نیاز روسیه به بسیج عمومی

نایب رئیس شورای امنیت روسیه در بخش دیگری از این مصاحبه، گزارش‌ها درباره احتمال فراخوان جدید نیرو در روسیه را رد کرد و آن را «تحریک» مقام‌های اوکراینی خواند که به گفته وی با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه‌اند. مدودف تأکید کرد که نیاز‌های نیروی انسانی ارتش روسیه از طریق سربازان قراردادی و داوطلبان تأمین می‌شود و مسکو نیازی به بسیج عمومی ندارد.

وی اوکراین را به استفاده از اطلاعات نادرست و گزارش‌های جعلی با هدف جلوگیری از دستیابی روسیه به اهداف عملیات نظامی ویژه خود متهم کرد.

پایان جنگ تنها با شرایط مسکو

مدودف در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جنگ اوکراین گفت که روسیه خواهان پایان سریع این جنگ است، اما تنها بر اساس شرایط خودش. وی هشدار داد: «اگر به هر دلیلی، ما به دنبال پایان دادن به درگیری طبق شرایط خودمان نباشیم، دوباره این آتش شعله‌ور خواهد شد. دلیلش این است که دشمنان ما به تلاش برای تضعیف پایه‌های کشورمان ادامه خواهند داد و از هر فرصتی برای تجزیه آن استفاده خواهند کرد.»

وی افزود که پایان جنگ باید به‌گونه‌ای باشد که از تکرار آن در آینده یا تبدیل شدن به یک درگیری جهانی جلوگیری شود.