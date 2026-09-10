جذب ۷۰ همت اوراق سپرده برای بخش کشاورزی کشور

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به جذب ۷۰ همت از محل اوراق سپرده برای بخش کشاورزی گفت: برنامه‌ریزی بدون داده معنا ندارد و استفاده از سامانه‌های هوشمند، تأمین منابع و اصلاح رویه‌ها، لازمه تداوم تولید و حفظ امنیت غذایی کشور است.

جوان آنلاین: از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در نشست روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌های سراسر کشور در تبریز با تأکید بر نقش داده در مدیریت بخش کشاورزی اظهار کرد: برنامه‌ریزی بدون داده معنا و مفهومی ندارد و برای تصمیم‌گیری دقیق در این بخش باید اطلاعات معتبر و به‌روز در اختیار مدیران قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: تکمیل سامانه‌ها، طراحی و تدوین آنها و ایجاد ساختار‌های مناسب، تنها مسیر ایجاد اطلاعات و داده‌های مورد نیاز برای برنامه‌ریزی است. سامانه‌ها ابزار مدیران هستند و به خودی خود نمی‌توانند کاری انجام دهند؛ بلکه باید اطلاعات مورد نیاز در آنها بارگذاری و به‌روزرسانی شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی با تأکید بر نقش استان‌ها در تکمیل نرم‌افزاری سامانه‌ها گفت: مدیران باید از سامانه‌های هوشمند استفاده کنند تا شناخت دقیق‌تری از بخش کشاورزی داشته باشند و آمار و اطلاعات صحیحی از زیرمجموعه‌های خود در اختیار داشته باشند. سامانه‌های هوشمند باید مبنای برنامه‌ریزی در حوزه کشاورزی قرار گیرند.

وی با اشاره به تقدیر رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات از اقدامات این وزارتخانه در حوزه ایجاد سامانه‌ها خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه پیشرو است، چرا که برای برنامه‌ریزی به این سامانه‌ها نیاز داریم؛ البته شرط استفاده مؤثر از آنها، تکمیل اطلاعات و داده‌هاست.

فتحی در ادامه با اشاره به ضرورت تأمین ماشین‌آلات و ملزومات تولید، از جمله سوخت، اظهار کرد: ماشین‌آلات و ملزومات آن از قبیل سوخت از پیش‌نیاز‌های تولید هستند و وزارت جهادکشاورزی باید برای تأمین آنها اقدام کند، چراکه عدم تأمین این منابع می‌تواند به تولید و امنیت غذایی کشور آسیب بزند؛ هرچند بخشی از این مسئولیت‌ها بین دستگاه‌های مختلف تقسیم شده است.

وی با تأکید بر ضرورت بهینه‌سازی مصرف سوخت در بخش کشاورزی گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور، باید میزان مصرف سوخت در بخش کشاورزی نیز بهینه شود و همه دستگاه‌ها و فعالان باید در حوزه فعالیت خود اصلاح رویه‌ها را مورد توجه قرار دهند.

معاون وزیر جهادکشاورزی از تدوین برنامه ۶ماهه برای نیمه دوم سال خبر داد و افزود: این برنامه هفته آینده در ستاد تنظیم بازار کشور بررسی خواهد شد و یکی از ملاحظات اصلی آن، موضوع انرژی است.

فتحی با اشاره به تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر مستثنی شدن بخش کشاورزی از محدودیت‌های انرژی تا حد امکان گفت: تلاش ما این است که بخش کشاورزی تا حد ممکن از محدودیت‌های انرژی مستثنی باشد، اما با توجه به شرایط موجود، این موضوع نمی‌تواند به صورت صددرصدی محقق شود.

وی ادامه داد: تخصیص گاز برای بخش کشاورزی کاهش جزئی یافته و برای جبران این کسری، سوخت مایع به عنوان جایگزین تأمین خواهد شد. این سوخت با قیمتی معادل قیمت گاز در اختیار تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرار می‌گیرد تا تاثیری در قیمت تمام شده محصولات کشاورزی نیز نداشته باشد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به ضرورت آمادگی واحد‌های تولیدی برای استفاده از سوخت جایگزین گفت: مرغداران باید برای تأمین سوخت جایگزین برنامه‌ریزی کنند و گلخانه‌ها نیز برای فصل سرما باید این سوخت را تأمین کنند تا استمرار تولید با مشکل مواجه نشود.

وی به تغییر سیاست‌های حمایتی در حوزه کود اشاره کرد و گفت: سال گذشته هفت همت و امسال ۱۴.۵ همت برای ۲ نوع کود فسفاته و پتاسه اختصاص یافته است که این منابع در انتهای زنجیره و به کشاورزان پرداخت می‌شود.

فتحی افزود: برای کود اوره نیز امسال ۳۰ همت یارانه اختصاص یافته که آن هم در انتهای زنجیره پرداخت می‌شود. با انتقال ارز ترجیحی و پرداخت حمایت‌ها به کشاورزان، انتظار می‌رود استفاده از این نهاده‌ها افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به آثار آزادسازی نرخ ارز، انتقال ارز ترجیحی، جنگ، تحریم و محاصره بر بخش کشاورزی اظهار کرد: با وجود همه این مشکلات، تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش‌های مختلف از جمله دام و طیور نسبت به سال‌های گذشته بسیار بهتر انجام شده است.