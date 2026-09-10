جوان آنلاین: منابع آگاه از این طرحها، هفته جاری، به رویترز گفتند که دولت ترامپ در حال بررسی اقداماتی برای مشارکت شرکتهای آمریکایی در استخراج طلا و مواد معدنی حیاتی ونزوئلا است و جلسات اولیهای را با شرکتها برگزار کرده است تا ببیند آیا علاقهای به فعالیت در بخش معدنی ونزوئلا وجود دارد یا خیر.
به گزارش ایسنا، تامین طلا و مواد معدنی حیاتی از ونزوئلا میتواند به ایالات متحده در تامین فلزات حیاتی برای فناوری دفاعی و کاربردهایی که به چین وابسته نیستند، کمک کند. علاوه بر این، دسترسی بیشتر شرکتهای آمریکایی و غربی به بخش مواد معدنی ونزوئلا، نفوذ چین و روسیه در این کشور آمریکای جنوبی را بیشتر تضعیف میکند.
یکی از مدیران اجرایی یک شرکت معدنی حیاتی که با دولت آمریکا در مورد ونزوئلا ملاقات کرده بود، به رویترز گفت: «همه ما وضعیت نفت را از نزدیک زیر نظر داریم و میدانیم که ممکن است مسیر موازی با مواد معدنی حیاتی وجود داشته باشد.»
با این حال، مسیر استخراج مواد معدنی ونزوئلا به اندازه ذخایر نفتی سرراست نخواهد بود. اپراتورها عموما میدانند که ونزوئلا چه میزان نفت خام دارد (بزرگترین ذخایر جهان)، اما هیچ کس واقعا میزان ذخایر و پتانسیل استخراج طلا و ذخایر معدنی حیاتی را نمیداند. این امر هرگونه توسعه آتی را به تاخیر میاندازد، حتی اگر دولت ترامپ یک معامله بالقوه مواد معدنی حیاتی در ونزوئلا را به عنوان یک برد بزرگ برای تامین آمریکا جلوه دهد.
صنعت معدن ونزوئلا در سالهای اخیر، با تولید کم و کنترل سختگیرانه دولت بر ذخایر، حتی از صنعت نفت نیز فرسودهتر بوده است.
از زمان ربایش مادورو توسط آمریکا در اوایل امسال، ونزوئلا اصلاحاتی را برای گشودن این صنعت به روی شرکتهای بینالمللی تصویب کرده است، در حالی که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) برای صدور مجوز برخی معاملات با طلا و مواد معدنی حیاتی از ونزوئلا اقدام کرده و مذاکرات مربوط به قراردادهای سرمایهگذاری بالقوه را مجاز دانسته است.
چالش در معادن ونزوئلا ارزیابی میزان پتانسیل منابع است. همچنین، زیرساختها و چارچوبهای قانونی نیز برای ورود شرکتهای بینالمللی به بخش معدن در ونزوئلا توسعه نیافتهاند.
طبق دادههای مختلف زمینشناسی، این کشور آمریکای جنوبی دارای ذخایر طلا، بوکسیت، نیکل، مس و کولتان است. تولید طلا محدود است و هیچ معدنکاری در مقیاس صنعتی برای بوکسیت، که برای تولید آلومینیوم و کولتان استفاده میشود، وجود ندارد.
گریسلین باسکاران، مدیر برنامه امنیت مواد معدنی حیاتی در مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی مستقر در واشنگتن (CSIS)، چند روز پس از دستگیری مادورو گفت: «با وجود اعلام مکرر فراوانی مواد معدنی، ونزوئلا هرگز ظرفیت نهادی، پایگاه صنعتی یا محیط سرمایهگذاری لازم برای تبدیل منابع زیرزمینی به تولید پایدار در مقیاس بزرگ را ایجاد نکرده است.»
طبق گزارش شرکت «گلوبال دیتا انرژی»، پتانسیل ثروت معدنی ونزوئلا هنوز به صورت کمی تعیین نشده است و سالها طول میکشد تا ببینیم مواد معدنی حیاتی ونزوئلا به طور بالقوه به کاهش وابستگی آمریکا به فلزات ساخت چین و فرآوری شده در چین برای صنعت دفاعی کمک میکنند.
بررسیهای زمینشناسی محدود است، بنابراین هر سرمایهگذاری دوست دارد با اطمینان و دقت بیشتری بداند که در زمین ونزوئلا جدا از نفت، چه چیزی وجود دارد.
«گلوبال دیتا انرژی» در ژانویه اعلام کرد که توسعه یک زنجیره تامین مواد معدنی برای فرآوری مواد خام نیز سالها طول خواهد کشید.
بر اساس گزارش پایگاه خبری اویل پرایس، تحلیلگران گلوبال دیتا گفتند: «توسعه یک منبع تامین مواد معدنی حیاتی نیاز به بررسیها، مجوزها، توسعه معدن، تاسیسات فرآوری و لجستیک دارد؛ زیرساختهایی که تا حد زیادی در ونزوئلا توسعه نیافتهاند.» آنها خاطرنشان کردند: «در نهایت، حتی اگر چنین زیرساختهایی ساخته شوند، جدول زمانی پروژه مسلما فراتر از جدول زمانی مربوط به تنوعبخشی به زنجیره تامین ایالات متحده خواهد بود.»