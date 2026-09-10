عربستان نقاطی در حدیده را هدف قرار داد

جوان آنلاین: حملات هوایی صبح امروز عربستان، مناطق الصلیف، التحیتا و جزیره کمران در استان حدیده را هدف قرار داد.

به گزارش ایسنا، به گزارش خبرگزاری سبأ، در ۱۲ ساعت گذشته جنگنده‌های سعودی ۵۴ حمله هوایی علیه نقاط مختلفی در استان‌های الجوف، مأرب، تعز، حدیده، صعده و البیضاء انجام دادند.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در این رابطه اعلام کرد که این حملات هوایی با جنگنده‌های مدل «F ۱۵ Sa» که از پایگاه هوایی ملک خالد در خمیش مشیط برخاسته بودند و نیز جنگنده مدل تایفون که از پایگاه ملک فهد در طائف برخاسته و استان الجوف را هدف قرار داده بود، اجرا شدند.

او همچنین تاکید کرد که این تجاوز و حملات هوایی هرگز بدون پاسخ نخواهند ماند.

تنش در جبهه‌های یمن ادامه داشته و درگیری‌ها در ساحل غربی این کشور در طول چند استان رو به تشدید هستند، همزمان برخی منابع از تحولات میدانی در جنوب استان حدیده از جمله کنترل جنبش انصارالله یمن بر شهر حیس پس از عقب‌نشینی نیرو‌های وابسته به عربستان به سمت شهر المخا در استان تعز خبر دادند.

برخی منابع محلی نیز امروز در گفت‌و‌گو با شبکه خبری المیادین تاکید کردند که نیرو‌های مسلح یمن علاوه بر شهر حیس، شهر الخوخه در جنوب استان ساحلی حدیده را نیز آزاد کردند.

به گفته این منابع، مجموع مساحت این ۲ شهر یمن، بیش از ۱۰۵۰ کیلومتر مربع است.

کنترل انصارالله بر شهر حیس با توجه به موقعیت استراتژیک آن که نقطه اتصال مناطق جنوبی حدیده و خطوط امدادرسانی به المخا و باب المندب است، تحول میدانی مهمی محسوب می‌شود و این شهر را به یکی از مهمترین میدان‌های درگیری فعلی در ساحل غربی یمن تبدیل کرده است.

با تداوم درگیری‌های شدید برای هشتمین روز پیاپی در جبهه‌های ساحل غربی و همزمان با تلاش‌های متقابل برای تغییر نقشه کنترل، برخی منابع نظامی و محلی اعلام کردند که انصارالله همچنان تعداد زیادی نیرو و استحکامات جنگی را به سمت محور‌های ساحلی سوق می‌دهد تا به مناطقی در نزدیکی باب المندب، یکی از مهمترین آبراه‌های بین‌المللی دست یابند.

تحلیل‌های کارشناسان و گزارش‌ها حاکی از این هستند که نبرد‌های جاری در غرب تعز و ساحل غربی به تدریج به باب المندب نزدیک می‌شوند و نیرو‌های انصارالله در تلاش هستند تا با هدف قرار دادن خطوط تدارکاتی و جاده‌های ارتباطی تعز و حدیده، به سمت محور‌های ساحلی پیشروی کرده و شهر المخا را محاصره کنند.

در استان تعز درگیری‌ها در محور‌های غربی متصل به ساحل متمرکز هستند، برخی منابع محلی در این خصوص گزارش دادند که نیرو‌های انصارالله علاوه بر درگیری در مناطق اطراف اردوگاه خالد که یکی از مهمترین مراکز نظامی در منطقه است، کنترل مناطقی در شهرستان الوازعیه را نیز به دست گرفته‌اند.

منطقه الوازعیه و خطوط مقدم منتهی به المخا نیز شاهد درگیری‌هایی بوده‌اند. داده‌های میدانی نشان می‌دهد که کنترل ارتفاعات استراتژیک و خطوط تدارکاتی، هدف اصلی هر دو طرف در این مرحله از درگیری است.