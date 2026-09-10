جوان آنلاین: سجاد حیدر امروز در نشست خبری هفتگی خود در اسلامآباد در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره قطعنامه ضد ایرانی آمریکا و ۳ کشور اروپایی در آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: پاکستان معتقد است که ایران به عنوان امضا کننده پیمان ان. پی. تی از حق توسعه برنامههای صلح آمیز هستهای برخوردار است.
به گزارش ایرنا، وی در ادامه گفت که درباره اقدام ۴ کشور در آژانس بینالمللی انرژی اتمی اظهار نظر دیگری نمیکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایرنا درباره ادعای خبرگزاری رویترز مبنی بر ارسال پیام اسلامآباد به تهران درباره تحولات یمن، گفت که این گزارش صحت ندارد.
وی گفت که پیمان مشترک دفاعی پاکستان، عربستان و ترکیه ماهیت دفاعی دارد و در حال حاضر تصمیمی برای الحاق عضو جدیدی در آن گرفته نشده است.
حیدر افزود: پاکستان خواهان ثبات و امنیت در یمن است و از همه ابتکارات بین المللی در این خصوص حمایت و همزمان از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان نیز حمایت میکند.
وی افزود: پاکستان از همه تلاشها پیرامون یمن و فراتر از آن در منطقه حمایت میکند.