ادعای ونس درباره توافق با ایران

معاون رئیس جمهور ایالات متحده با طرح این ادعا که برای ایران گزینه‌های زیادی باقی نمانده، گفت اگر ترامپ بخواهد می‌توانیم با ایران به توافق برسیم.

جوان آنلاین: «جی‌دی ونس»، معاون رئیس جمهور ایالات متحده در اظهاراتی ضمن طرح ادعا‌هایی علیه ایران مدعی شد که واشنگتن در صورتی که دونالد ترامپ بخواهد، می‌تواند با ایران به توافق برسد.

به گزارش ایسنا، به گزارش «الجزیره»، ونس با این ادعا که «ما جلوی صادرات محصولات نفتی ایرانی‌ها را گرفته‌ایم و آنها دیگر هیچ درآمدی از بخش انرژی خود ندارند» گفت: اکنون ما می‌توانیم در صورتی که ترامپ بخواهد با ایران به توافق برسیم.

این ادعای ونس پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حالی که پیشتر نیز در ضمن اظهارات پر تناقض خود چند بار مدعی نزدیک بودن به توافق و پایان جنگ تحمیلی علیه ایران شده، روز چهارشنبه یک بار دیگر گفت که تجاوز علیه ایران بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای کنگره ایالات متحده در سوم نوامبر پایان خواهد یافت!

ترامپ در جمع خبرنگاران با یادآوری ادعا‌های واهی درباره تمایل ایران به سلاح هسته‌ای گفت: فکر می‌کنم این جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان خواهد یافت.

وی مدعی شد: «ابتدا می‌خواستم توافقی انجام دهم، اما اکنون به دنبال آن نیستیم. شاید مذاکراتی انجام شود، اما این چیزی نیست که در حال بررسی آن باشیم.»

ترامپ با وجود صحبت از عدم مذاکره با ایران در ادامه ادعاهایش گفت: «خیلی فراتر از یک توافق هسته‌ای پیش می‌روم. موضوعات بسیار بیشتری از مساله هسته‌ای وجود دارد. ما قطعا توافق هسته‌ای را خواهیم داشت و این موضوع ۹۹.۹ درصد قطعی است، اما مسائل بسیار دیگری نیز روی میز خواهد بود.»

رئیس جمهور ایالات متحده در حالی همچنان رویکرد تناقض‌گویی و دروغگویی علیه ایران را ادامه می‌دهد که به گواه رسانه‌ها و سیاستمداران مطرح کشورش، هنوز نتوانسته به اهدافش از به راه انداختن جنگ متجاوزانه علیه ایران دست پیدا کند و خود را گرفتار در مخمصه‌ای می‌بیند که پیامد‌های مخرب زیادی را برای او و حزب جمهوریخواه در آستانه انتخابات میاندوره‌ای و همچنین آمریکایی‌ها در پی داشته است.