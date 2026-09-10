سرنگونی یک پهپاد جاسوسی سعودی در استان حجه یمن

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از سرنگون کردن یک پهپاد جاسوسی دیگر ارتش سعودی در حریم هوایی یمن خبر داد.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، سرتیپ یحیی سریع اعلام کرد: به یاری خداوند متعال، نیرو‌های مسلح یمن موفق شدند یک پهپاد جاسوسی مسلح نوع «کاریال» متعلق به عربستان سعودی را در حریم هوایی استان حجه با سلاح مناسب سرنگون کنند.

روند سرنگونی پهپاد‌های متجاوز سعودی در حریم هوایی یمن سرعت بیشتری گرفته است.

یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اخیرا در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که این نیرو‌ها توانستند که یک پهپاد مسلح جاسوسی از نوع «CH ۴» وابسته به دشمن سعودی را در هنگام انجام ماموریت خصمانه دقایقی قبل بر فراز استان الجوف سرنگون کنند.

وی تأکید کرد: این پهپاد دومین پهپاد ساقط شده طی ۱۲ ساعت گذشته و چهارمین پهپاد طی ۲۴ ساعت گذشته محسوب می‌شود که با سلاح مناسب سرنگون شد.