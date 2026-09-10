جوان آنلاین: الشروق با اعلام این خبر افزود: این نتیجه نخستین نظرسنجی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از زمان بسته شدن فهرستهای انتخاباتی کنست در آستانه انتخابات مقرر در ۲۷ اکتبر (۵ آبان) آینده، است.
به گزارش ایرنا، بر اساس نتایج منتشرشده در شامگاه چهارشنبه، حزب «یشار» به ریاست «گادی آیزنکوت»، رئیس اسبق ستاد کل ارتش، با کسب ۲۵ کرسی (از مجموع ۱۲۰ کرسی) جایگاه خود را به عنوان بزرگترین حزب در نظرسنجیهای اخیر حفظ کرد و پس از آن حزب «لیکود» به ریاست نتانیاهو با ۲۱ کرسی قرار گرفت.
حزب «معا» به ریاست «نفتالی بنت» ۱۳ کرسی، حزب «دموکراتها» به ریاست «یائیر گولان» ۱۰ کرسی و حزب «اسرائیل خانه ما» به ریاست «آویگدور لیبرمان» ۹ کرسی را به خود اختصاص دادند.
همچنین دو حزب حریدی «یهودوت هتوراه» و «شاس» به ترتیب ۸ و ۷ کرسی، حزب «صهیونیسم دینی» به ریاست «بتسلئیل اسموتریچ» ۵ کرسی، حزب «مردم تو اسرائیل» به ریاست «عوفر وینتر» ۵ کرسی و حزب «عوتسما یهودیت» به ریاست «ایتامار بنگویر» ۶ کرسی کسب کردند.
افزون بر این، ائتلاف احزاب عربی ۱۱ کرسی به دست آورد که سهم «فهرست مشترک» به رهبری «یوسف جبارین» ۷ کرسی و سهم «فهرست متحد عربی» به رهبری «منصور عباس» ۴ کرسی بود.
در خصوص نقشه بلوکها، اپوزیسیون ۵۷ کرسی (احزاب صهیونیستی) به دست میآورد که با احتساب ۱۱ کرسی احزاب عربی به ۶۸ کرسی میرسد، در حالی که ائتلاف حاکم تنها ۵۲ کرسی کسب میکند.
شامگاه سهشنبه، مهلت ارائه فهرست نامزدهای احزاب و ائتلافها به کمیته مرکزی انتخابات به پایان رسید و این کمیته بررسی فهرستها و رسیدگی به اعتراضات مطرحشده را آغاز کرد.
۳۸ فهرست برای شرکت در انتخابات آینده کنست ثبتنام کردهاند، در حالی که نظرسنجیها پیشبینی میکنند که ۱۳ فهرست از آنها بتوانند به پارلمان راه یابند.
تشکیل کابینه جدید، نیازمند کسب رأی اعتماد حداقل ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ عضو کنست (پارلمان) است.
بیشتر رهبران احزاب یهودی اعلام کردهاند که برای تشکیل دولتی جایگزین دولت نتانیاهو، از همکاری با نمایندگان عرب خودداری میکنند.
این نتایج نشاندهنده تداوم پیشتازی حزب «یشار» بر «لیکود» است؛ این در حالی است که انتخابات آینده برای آینده سیاسی نتانیاهو که با اتهامات فساد، استبداد و شکست مواجه است، سرنوشتساز ارزیابی میشود.
کابینه کنونی که از اواخر دسامبر ۲۰۲۲ به ریاست نتانیاهو که از سوی دادگاه کیفری بینالمللی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در باریکه غزه تحت تعقیب است، فعالیت میکند، به عنوان راستگراترین و افراطیترین در تاریخ رژیم صهیونیستی توصیف میشود.
پایگاه خبری «واللا» ذکر کرد که این نظرسنجی توسط مؤسسه خصوصی «لازار» و با جامعه آماری تصادفی شامل ۵۰۶ اسرائیلی انجام شده است، اما در نتایج منتشرشده به میزان خطای آن اشارهای نشد.