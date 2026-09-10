کد خبر: 1378725
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی؛ مخالفان نتانیاهو پیشتاز نظرسنجی‌ها

6 یک نظرسنجی جدید در سرزمین‌های اشغالی در مورد انتخابات پارلمانی نشان داد که اپوزیسیون رژیم صهیونیستی با کسب ۵۷ کرسی در برابر ۵۲ کرسی برای ائتلاف «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم، همچنان پیشتاز است، اما هیچ‌کدام از دو ائتلاف موفق به کسب اکثریت ۶۱ کرسیِ لازم برای تشکیل کابینه نخواهند شد.

جوان آنلاین: الشروق با اعلام این خبر افزود: این نتیجه نخستین نظرسنجی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از زمان بسته شدن فهرست‌های انتخاباتی کنست در آستانه انتخابات مقرر در ۲۷ اکتبر (۵ آبان) آینده، است.

به گزارش ایرنا، بر اساس نتایج منتشرشده در شامگاه چهارشنبه، حزب «یشار» به ریاست «گادی آیزنکوت»، رئیس اسبق ستاد کل ارتش، با کسب ۲۵ کرسی (از مجموع ۱۲۰ کرسی) جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین حزب در نظرسنجی‌های اخیر حفظ کرد و پس از آن حزب «لیکود» به ریاست نتانیاهو با ۲۱ کرسی قرار گرفت.

حزب «معا» به ریاست «نفتالی بنت» ۱۳ کرسی، حزب «دموکرات‌ها» به ریاست «یائیر گولان» ۱۰ کرسی و حزب «اسرائیل خانه ما» به ریاست «آویگدور لیبرمان» ۹ کرسی را به خود اختصاص دادند.

همچنین دو حزب حریدی «یهودوت هتوراه» و «شاس» به ترتیب ۸ و ۷ کرسی، حزب «صهیونیسم دینی» به ریاست «بتسلئیل اسموتریچ» ۵ کرسی، حزب «مردم تو اسرائیل» به ریاست «عوفر وینتر» ۵ کرسی و حزب «عوتسما یهودیت» به ریاست «ایتامار بن‌گویر» ۶ کرسی کسب کردند.

افزون بر این، ائتلاف احزاب عربی ۱۱ کرسی به دست آورد که سهم «فهرست مشترک» به رهبری «یوسف جبارین» ۷ کرسی و سهم «فهرست متحد عربی» به رهبری «منصور عباس» ۴ کرسی بود.

در خصوص نقشه بلوک‌ها، اپوزیسیون ۵۷ کرسی (احزاب صهیونیستی) به دست می‌آورد که با احتساب ۱۱ کرسی احزاب عربی به ۶۸ کرسی می‌رسد، در حالی که ائتلاف حاکم تنها ۵۲ کرسی کسب می‌کند.

شامگاه سه‌شنبه، مهلت ارائه فهرست نامزد‌های احزاب و ائتلاف‌ها به کمیته مرکزی انتخابات به پایان رسید و این کمیته بررسی فهرست‌ها و رسیدگی به اعتراضات مطرح‌شده را آغاز کرد.

۳۸ فهرست برای شرکت در انتخابات آینده کنست ثبت‌نام کرده‌اند، در حالی که نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که ۱۳ فهرست از آنها بتوانند به پارلمان راه یابند.

تشکیل کابینه جدید، نیازمند کسب رأی اعتماد حداقل ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ عضو کنست (پارلمان) است.

بیشتر رهبران احزاب یهودی اعلام کرده‌اند که برای تشکیل دولتی جایگزین دولت نتانیاهو، از همکاری با نمایندگان عرب خودداری می‌کنند.

این نتایج نشان‌دهنده تداوم پیشتازی حزب «یشار» بر «لیکود» است؛ این در حالی است که انتخابات آینده برای آینده سیاسی نتانیاهو که با اتهامات فساد، استبداد و شکست مواجه است، سرنوشت‌ساز ارزیابی می‌شود.

کابینه کنونی که از اواخر دسامبر ۲۰۲۲ به ریاست نتانیاهو که از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در باریکه غزه تحت تعقیب است، فعالیت می‌کند، به عنوان راست‌گراترین و افراطی‌ترین در تاریخ رژیم صهیونیستی توصیف می‌شود.

پایگاه خبری «واللا» ذکر کرد که این نظرسنجی توسط مؤسسه خصوصی «لازار» و با جامعه آماری تصادفی شامل ۵۰۶ اسرائیلی انجام شده است، اما در نتایج منتشرشده به میزان خطای آن اشاره‌ای نشد.

برچسب ها: انتخابات ، رژیم صهیونیستی ، نتانیاهو
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

بدون شرح

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

عقب نشینی به سبک ترامپ

لولو‌های سرخرمن جنگ

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

افزایش قیمت نفت متوقف شد

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

شیطان ماهی

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

جیب‌بری در رستوران‌های ادایی

ایران پای حزب‌الله ایستاده است

این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی

آموزش و پرورش بخشی حیاتی است که می‌تواند مملکت ما را نجات دهد

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

اعتراض حق مردم است، آشوب حق هیچ‌کس نیست

قیمت نفت از مرز ۹۷ دلار گذشت

امریکا راهی جز عمل به تفاهم‌نامه ندارد

منابع حاصل از کاهش مصرف بنزین صرف تقویت کالابرگ می‌شود

اردوی خارجی تیم ملی امید لغو شد

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

واردات حبوبات پس از ثبت تورم بالا

نقره‌داغ بانک‌های اخلال‌گر در بازار ارز و طلا

به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!

امریکا در تله مثلث نفت، بدهی و ذخایر استراتژیک

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

۱۸ شهید و ۱۴۲ مصدوم در حملات آمریکا به ایران طی ۳ روز

باد شدید و گرد و خاک در تهران/ رگبار در ارتفاعات

دشمن از قدرت توأمان دین و دانش امثال او می‌ترسد

جهان در حال تماشای آمریکا بر لبه‌ پرتگاه است

طولانی‌ترین تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی

حمله به ناو‌های امریکا پدیده‌ای بحران‌آفرین برای پنتاگون 

هشدار ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا؛ تشدید بارش‌ها در ۴ استان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار