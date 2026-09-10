جوان آنلاین: ارتش لبنان در بیانیهای تاکید کرد که نیروهای اشغالگر اسرائیلی به توافق چارچوب پایبند نبودهاند و از زمان امضای آن تقریبا ۷۷۰۰ بار این توافق را نقض کردهاند و همزمان حملات، تخریبها و بمبگذاریها ادامه داشتهاند.
به گزارش ایسنا، به گزارش سایت شبکه خبری المیادین، ارتش لبنان همچنین اعلام کرد که از زمان امضای توافق چارچوب، آمادگی کامل خود را برای عمل به تمامی تعهداتش نشان داده و اقدامات لازم را برای اعمال کنترل عملیاتی انجام داده است.
ارتش لبنان در ادامه بیانیه خود تاکید کرد، استمرار و تشدید حملات از سوی رژیم اشغالگر، هیچ تردیدی در مورد نیات تجاوزکارانه آن باقی نمیگذارد و نشان میدهد که این رژیم به دنبال تضعیف اعتبار ارتش لبنان در داخل این کشور و در مقابل جامعه جهانی است.
همچنین این ارتش تاکید کرد که توقف حملات و نقضها، عامل اصلی تکمیل روند استقرار نیروهای ارتش و اجرای ماموریتهای آن طبق توافق چارچوب است.
اشغالگران اسرائیلی به حملات هوایی و پهپادی خود علیه روستاها، شهرها و مناطق مسکونی لبنان ادامه میدهند، این حملات منجر به شهید و زخمی شدن غیرنظامیان لبنانی از جمله زنان و کودکان میشود، همچنین اشغالگران عامدانه زمینهای کشاورزی را آتش میزده، خانهها و زیرساختها را بمباران کرده و آنها را با بولدوزر تخریب میکنند.
هدف از توافق چارچوب که ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ تحت نظارت آمریکا میان رژیم صهیونیستی و دولت لبنان امضا شد، ایجاد چارچوبی برای پایان دادن به وضعیت جنگ میان ۲ طرف و آغاز مذاکرات برای دستیابی به یک توافق صلح جامع بود.
این توافق در چارچوب تشدید درگیریهای نظامی در طول سال ۲۰۲۶ و پس از پنج دور مذاکره مستقیم به میزبانی وزارت خارجه آمریکا حاصل شد. این توافقنامه شامل اصول کلی برای توقف خصومتها، ترتیبات امنیتی موقت و آغاز یک روند مذاکرات سیاسی بلندمدت است.