جوان آنلاین: هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال چندی پیش جلسهای برگزار کرد و به ادامه سرمربیگری امیر قلعهنویی در تیم ملی رأی مثبت داد. اگر چه پیش از این نیز مسئولان فدراسیون فوتبال از جمله مهدی تاج از ادامه حضور این مربی در تیم ملی خبر داده بودند، اما در جلسه هیئت رئیسه این موضوع حالت رسمی به خود گرفت و بنا شد قلعهنویی در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ در تیم ملی بماند.
به گزارش تسنیم، هر چند صحبتهایی در مورد قرارداد بلند مدت این مربی صحبتهایی مطرح شده بود، اما گفته شده قلعهنویی به شرط حضور در دیدار فینال جام ملتها همچنان در تیم ملی ماندگار خواهد شد. با این وجود صحبتی در مورد مبلغ قرارداد این مربی انجام نشده است. قلعهنویی به گفته خودش ۳۰ میلیارد تومان با فدراسیون قرارداد داشت و اکنون پرسش این است که مبلغ قرارداد جدید او چقدر است؟
جام ملتهای ۲۰۲۷ دی و بهمن سال جاری در کشور عربستان به انجام میرسد و با این شرایط مدت قرارداد قلعهنویی ۶ ماهه خواهد بود. با این وجود شایعاتی درباره رقم قرارداد این مربی مطرح شده و حتی صحبتهایی در خصوص پرداخت مبلغی بالا به صورت ماهیانه (که جمع آن در مدت ۶ ماه رقمی قابل توجه میشود) به میان آمده است. این اخبار تأیید نشده هستند و به همین دلیل فدراسیون باید در این زمینه شفافسازی کند.
فدراسیون و سرمربی تیم ملی پیش از این یک بار بابت پاداشهای داده برای صعود به جام جهانی با مشکلات و دردسرهای قانونی مواجه شدهاند و از این رو شفافیت در ماجرای اعلام رقم قرارداد قلعهنویی خواستهای دور از انتظار نیست.