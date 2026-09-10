جوان آنلاین: محمد اله‌داد روز پنجشنبه در مراسم رونمایی از یادمان شهدای شرکت توزیع برق استان تهران، که با حضور خانواده معظم شهدا و ایثارگران صنعت برق و وزیر نیرو برگزار شد، شرایط نیمه نخست سال جاری را به دلیل فشار‌های ناشی از جنگ و محدودیت‌های تامین سوخت، بسیار دشوار توصیف کرد و افزود: در صنعت برق امکان دورکاری وجود ندارد؛ ما همچون خلبانی هستیم که تا آخرین لحظه باید در کابین هدایت مستقر باشد. در این دوره پرفشار که نیروگاه‌ها و جایگاه‌های تامین سوخت هدف حملات دشمن قرار گرفتند، صنعت برق با تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و درست، سرافراز بیرون آمد.

به گزارش ایرنا، وی با ارائه گزارش عملکرد طرح مدیریت جهادی توزیع انرژی که از اسفندماه سال گذشته آغاز و در ماه‌های اخیر تثبیت شد، دستاورد‌های قابل توجه این طرح را تشریح کرد.

اله‌داد پایش گسترده شبکه را یکی از این اقدامات برشمرد که در نتیجه آن، بیش از ۱.۱ میلیون مشترک مورد پایش دقیق قرار گرفتند که از این میان، تخلفات بیش از ۳۰۰ هزار مشترک (مصارف غیرمجاز یا دستکاری کنتور) شناسایی شد.

مدیرعامل توانیر پاکسازی شبکه را از دیگر اقدامات دانست و گفت: ۳۴ کیلومتر کابل‌کشی غیرمجاز جمع‌آوری و ۱۴۷ دستگاه ترانسفورماتور غیرمجاز شناسایی و تعیین‌تکلیف شدند.

وی با بیان اینکه تمرکز بر انرژی بازگشتی از دیگر اقدامات بود، خاطر نشان کرد: با شناسایی و مدیریت این مصارف، حدود ۶ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی که به صورت غیرمجاز یا غیربهینه مصرف می‌شد، به مدار شبکه بازگشت.

وی از هوشمندسازی به عنوان دیگر اقدام یاد کرد و ادامه داد: با نصب ۹۰۰ هزار کنتور هوشمند (۲۵ درصد رشد نسبت به سال قبل)، امکان رصد دقیق‌تری فراهم شد تا علاوه بر شناسایی ماینر‌های غیرمجاز، توزیع انرژی عادلانه‌تر شود.

سیاست سخت‌گیرانه برای متخلفان؛ پایان دوره یارانه

اله‌داد با اشاره به تغییر رویکرد در مواجهه با مشترکین پرمصرف و متخلف، تاکید کرد: مطابق هماهنگی‌های صورت‌گرفته با مقامات قضایی، از این پس مشترکانی که در حوزه تخلفات برقی شناسایی شوند، به مدت یک سال مشمول دریافت یارانه برق نخواهند بود و انرژی آنها با قیمت تمام‌شده (بدون یارانه) محاسبه خواهد شد. این ابزار قانونی، اهرم قدرتمندی برای بازدارندگی در برابر تخلفات سازمان‌یافته است.

مدیرعامل توانیر با اشاره به اجرای ۲۴ مانور سراسری در سال جاری، اعلام کرد: نزدیک به چهار هزار نفر از همکاران برق‌بان در شرکت‌های توزیع برق کشور، با اجرای مانور‌های دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه‌ها، شبکه را در برابر تهدیدات نفوذ و دستکاری بیمه کردند. تمرکز ویژه ما اکنون بر پایش دقیق چاه‌های کشاورزی است تا از انحراف مصارف به ویژه استفاده در ویلا‌ها و صنایع غیرمرتبط جلوگیری شود.

وی با ادای احترام به شهدای صنعت برق و تاکید بر ضرورت حفظ ایمنی و سعه‌صدر همکاران در زمان بازرسی‌های میدانی، اظهار کرد: این اعداد و ارقام، نتیجه همان روحیه ایثارگرانه است که حتی در روز‌های سخت بمباران، مانع از خاموشی شد.

واردات برق از کشور‌های همسایه در نیمه دوم سال در اولویت است

مدیرعامل شرکت توانیر در جمع خبرنگاران با اعلام اولویت‌بندی واردات برق از کشور‌های همسایه در نیمه دوم سال، از برخورد قاطع و بی‌ملاحظه با متخلفان حوزه رمزارز و پمپاژ غیرمجاز آب خبر داد.

اله‌داد با اشاره به برنامه‌ریزی‌های وزارت نیرو برای مدیریت ناترازی انرژی در ماه‌های سرد سال، اظهار داشت: ما در حال حاضر تبادل انرژی با کشور‌های ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان و ترکیه را با جدیت دنبال می‌کنیم و اولویت ما، تقویت شبکه از طریق واردات است.

وی ادامه داد: به صنایع بزرگ و بخش خصوصی توصیه می‌کنیم با توجه به احتمال محدودیت سوخت در نیمه دوم سال، برای جلوگیری از وقفه در تولید، از ظرفیت‌های قانونی واردات برق استفاده کنند.

مدیرعامل توانیر با تاکید بر برخورد قاطع با سوءاستفاده‌کنندگان از برق، اعلام کرد: طبق دستور اکید ریاست‌جمهوری، برای آن دسته از مراکز صنعتی یا کشاورزی که از تعرفه‌های حمایتی برای استخراج غیرقانونی رمزارز استفاده می‌کنند، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهیم داشت. پروانه فعالیت این واحد‌ها ابطال خواهد شد و متخلفان علاوه بر پرداخت خسارت، تا یک سال از دریافت یارانه برق محروم شده و انرژی مصرفی‌شان با نرخ آزاد و قیمت تمام‌شده محاسبه خواهد شد.

وی با اشاره به پدیده پمپاژ غیرمجاز آب با استفاده از برق کشاورزی در مناطق دارای تنش آبی از جمله آذربایجان، همدان و استان‌های مرکزی گفت: منابع آبی متعلق به نسل‌های آینده است و ما اجازه نخواهیم داد برق ملی، صرف تخریب سفره‌های زیرزمینی شود. در این راستا، هماهنگی‌های لازم با سازمان آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی انجام شده و برق مشترکینی که الگوی مصرف پروانه برداشت آب را رعایت نکنند، پس از دو بار اخطار، قطع خواهد شد.

اله‌داد با تاکید بر ضرورت پیشگامی دولت در اصلاح الگوی مصرف، افزود: کارکنان دولت باید خود الگو باشند. در همین راستا، برای نیمه دوم سال، نظارت هوشمند بر میزان مصرف انرژی در تمامی ادارات، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تشدید می‌شود. هرگونه بی‌توجهی به دستورالعمل‌های صرفه‌جویی در این مراکز، با واکنش قانونی مواجه خواهد شد.

مدیرعامل توانیر گفت: مانور مدیریت هوشمند تلفات با عنوان مهتاب با شناسایی بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نقطه مصرف غیرمجاز و جمع‌آوری تجهیزات غیرقانونی شامل ۳۴ کیلومتر کابل و ۱۴۷ ترانس غیرمجاز دستاورد‌های بزرگی در بازیابی انرژی داشته است.

وی افزود: ما با مدیریت هوشمند، جلوی اتلاف ۶ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی را گرفته‌ایم و با تکیه بر این انضباط، برای مدیریت زمستان پیش رو تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا کمترین خلل در زندگی مردم و تولید کشور ایجاد شود.