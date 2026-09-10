چین خطاب به روبیو: نیمکره غربی «حیات خلوت» هیچ قدرتی نیست

دولت چین در واکنش به مواضع اخیر وزیر امور خارجه آمریکا درباره حضور پکن در آمریکای لاتین، ضمن دفاع از حق حاکمیتی کشور‌های منطقه برای انتخاب شرکای بین‌المللی خود، تاکید کرد که نیمکره غربی «حیات خلوت» هیچ قدرتی نیست و همکاری چین با کشور‌های آمریکای لاتین علیه طرف ثالثی انجام نمی‌شود.

جوان آنلاین: به نقل از تله سور، دولت جمهوری خلق چین در واکنش به اظهارات اخیر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، از استقلال اقتصادی کشور‌های آمریکای لاتین دفاع و تاکید کرد کشور‌های این منطقه حق دارند راهبرد‌های همکاری خود را تعیین و شرکای بین‌المللی خود را آزادانه انتخاب کنند.

به گزارش ایرنا، این موضع پکن در حالی مطرح شده است که روبیو در جریان سفر اخیر خود به آمریکای جنوبی و در بازدید از کلمبیا، اکوادور و پرو، حضور چین در این منطقه را مورد انتقاد قرار داد و تلاش کرد دستورکار امنیتی دولت دونالد ترامپ را در آمریکای لاتین تقویت کند.

دستگاه دیپلماسی چین در بیانیه‌ای که از سوی سفارت این کشور در پرو منتشر شد، اعلام کرد روابط پکن با دولت‌های آمریکای لاتین «هرگز بر اساس محاسبات ژئوپلیتیکی نبوده است» و چین درصدد نیست کشور‌های منطقه را وادار کند در مناقشات مربوط به رقابت‌های هژمونیک جانب یکی از طرف‌ها را بگیرند.

نمایندگی دیپلماتیک چین در لیما تأکید کرد: «همکاری میان چین و آمریکای لاتین علیه طرف ثالثی نیست»؛ موضعی که تفاوت آشکاری با سیاست مداخله‌جویانه واشنگتن دارد؛ سیاستی که در چارچوب طرح موسوم به «سپر تهدیدها» و ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر دنبال می‌شود.

این موضع‌گیری چین همزمان با سفر منطقه‌ای روبیو صورت گرفته است؛ سفری که طی آن وی در کلمبیا با آبلاردو دِ لا اسپرییا رئیس‌جمهوری این کشور، توافق‌هایی در حوزه امنیت منعقد کرد

روبیو همچنین در اکوادور از اختصاص منابع نظامی و ادامه حملات علیه شناور‌ها خبر داد.

پکن در واکنش به این اقدامات، بر مخالفت خود با فشار‌های واشنگتن تاکید کرد؛ فشار‌هایی که به گفته این گزارش، روند‌های انتخاباتی را مشروط می‌کند و به جرم‌انگاری نیرو‌های مترقی منطقه دامن می‌زند.

چین بر تعهد خود به جنوب جهانی تأکید کرد

وزارت امور خارجه چین همچنین در واکنش به انتقاد‌ها درباره نقش این کشور در اقتصاد جهانی، بر تعهد پکن به توسعه کشور‌های «جنوب جهانی» تاکید کرد.

مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در نشست خبری خود در پکن، اتهاماتی را که بر اساس آنها دولت چین صرفاً در پی رشد خود است و در این مسیر به دیگر کشور‌ها آسیب می‌رساند، رد کرد.

مائو نینگ تأکید کرد، چین از طریق طرح‌ها و سیاست‌هایی از جمله «ابتکار کمربند و جاده»، فراهم کردن دسترسی به فناوری‌های با ارزش بالا با هزینه پایین و اجرای سیاست تعرفه صفر در تجارت دوجانبه، در تلاش برای «ساختن نردبان‌هایی» به منظور تحقق توسعه مشترک است.