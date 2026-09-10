رکورد تاریخی ۱۳۵۰ تاثیر گذاری روی گل برای مسی

لیونل مسی با پاس گلی که داد یک رکورد جدید را به نام خود به ثبت رساند و فاصله‌اش را با کریستیانو رونالدو بسیار بالا برد.

جوان آنلاین: لیونل مسی دیگر در عرصه ملی برای تیم ملی آرژانتین به میدان نمی‌رود، اما این موضوع مانع از ادامه تاریخ‌سازی او با اینتر میامی نشده است.

به گزارش ایسنا، فوق‌ستاره آرژانتینی با عبور از رقیب پرتغالی خود، کریستیانو رونالدو، به نخستین بازیکن تاریخ فوتبال حرفه‌ای مدرن تبدیل شد که به ۱۳۵۰ مشارکت مستقیم در گل می‌رسد.

اینتر میامی بامداد پنجشنبه میهمان شیکاگو فایر بود؛ دیداری از رقابت‌های لیگ فوتبال آمریکا که اینتر میامی با هدف کاهش فاصله خود با نشویل در مسیر کسب قهرمانی سال ۲۰۲۶ برگزار کرد.

میزبان خیلی زود به گل رسید. روبرت لواندوفسکی، مهاجم لهستانی، در دقیقه ۱۰ با یک ضربه تماشایی دروازه اینتر میامی را باز کرد.

مسی در ادامه چند بار با شوت‌های از راه دور برای باز کردن دروازه شیکاگو تلاش کرد، اما کریس برَدی، دروازه‌بان شیکاگو، درخشان ظاهر شد و در طول مسابقه چهار شوت ستاره آرژانتینی را مهار کرد.

در دقیقه ۴۸، مسی از سمت چپ یک ضربه کرنر ارسال کرد. کاسمیرو، هافبک برزیلی، با پرش بالاتر از مدافع حریف به توپ رسید و با ضربه سر آن را وارد دروازه کرد تا اینتر میامی به گل تساوی برسد.

اگرچه بازی در نهایت با نتیجه ۱-۱ به پایان رسید، اما پاس گل مسی به کاسمیرو باعث شد مجموع مشارکت‌های گل‌زنی او در دوران حرفه‌ای به ۱۳۵۰ مورد برسد؛ آماری شامل ۹۲۷ گل رسمی و ۴۲۳ پاس گل در ۱۱۷۳ بازی.

به این ترتیب، مسی به طور میانگین در هر مسابقه ۱.۱۵ مشارکت گل‌زنی داشته است.

پاس گل به کاسمیرو همچنین پاس گل ۴۲۳ دوران حرفه‌ای مسی بود تا او همچنان در صدر فهرست بهترین پاسور‌ها در تاریخ فوتبال قرار داشته باشد.

رونالدو چقدر با مسی فاصله دارد؟

کریستیانو رونالدو یک روز پیش از این مسابقه نیز خبرساز شده بود؛ جایی که با گلزنی برابر اب‌ها در پیروزی ۲-۱ النصر، تعداد گل‌های دوران حرفه‌ای خود را به ۹۷۹ گل رساند.

با وجود اینکه ستاره پرتغالی به مرز ۱۰۰۰ گل نزدیک شده، مسی در مجموع مشارکت‌های گل‌زنی همچنان برتری قابل توجهی نسبت به او دارد.

رونالدو در دوران حضورش در اسپورتینگ لیسبون، منچستریونایتد، رئال مادرید، یوونتوس و النصر و همچنین تیم ملی پرتغال، در مجموع ۹۷۹ گل و ۲۶۱ پاس گل در ۱۳۳۵ بازی به ثبت رسانده است؛ یعنی مجموع ۱۲۴۰ مشارکت گل‌زنی با میانگین ۰.۹۳ مشارکت در هر بازی؛ بنابراین رونالدو در حال حاضر ۱۱۰ تاثیر گذاری روی گل کمتر از مسی دارد.

با توجه به اینکه رونالدو اکنون ۴۱ ساله است و پیش‌تر اشاره کرده که فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ ممکن است آخرین فصل دوران حرفه‌ای او باشد، جبران این فاصله با مسی مأموریتی بسیار دشوار به نظر می‌رسد.