ترکیب احتمالی استقلال مقابل پیکان؛ بازگشت دو بازیکن به ترکیب

تیم فوتبال استقلال در حالی امروز به مصاف پیکان می‌رود که آبی‌ها نسبت به بازی قبلی خود دو تغییر خواهند داشت.

جوان آنلاین: تیم فوتبال استقلال در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر امروز پنجشنبه از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای شهرقدس میزبان تیم پیکان خواهد بود.

به گزارش مهر، سهراب بختیاری‌زاده در این دیدار صالح حردانی را به دلیل مسائل انضباطی و روزبه چشمی را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت، اما سایر بازیکنان مشکلی برای همراهی آبی‌پوشان در این مسابقه ندارند.

حبیب فرعباسی مانند دیدار‌های گذشته درون دروازه استقلال قرار خواهد گرفت. عارف آقاسی که در بازی برابر آلومینیوم اراک روی نیمکت حضور داشت، در این دیدار به جای روزبه چشمی به ترکیب اصلی بازخواهد گشت و در کنار سامان فلاح و رستم آشورماتوف، سه مدافع مرکزی استقلال را تشکیل خواهد داد.

در سمت راست خط دفاعی نیز سامان تورانیان به جای صالح حردانی برای دومین بازی متوالی از ابتدا به میدان خواهد رفت و حسین گودرزی در سمت چپ خط دفاعی بازی خواهد کرد.

در غیاب حردانی و چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا که در خط هافبک به میدان خواهد رفت، بازوبند کاپیتانی استقلال را نیز بر بازو خواهد بست. اسماعیل قلی‌زاده دیگر بازیکن جوان آبی‌پوشان نیز جلوتر از او در خط میانی به میدان خواهد رفت.

در سمت راست خط وینگر، یاسر آسانی، ستاره این روز‌های استقلال، به کار گرفته خواهد شد و در سمت چپ نیز علیرضا کوشکی بازی خواهد کرد. همچنین سعید سحرخیزان بار دیگر به ترکیب اصلی استقلال بازمی‌گردد و در نوک خط حمله آبی‌پوشان قرار خواهد گرفت.

ترکیب احتمالی استقلال برای بازی با پیکان به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، سامان تورانیان، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی نیا، اسماعیل قلی زاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان