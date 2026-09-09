کد خبر: 1378681
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۱
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

3 مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران ضمن بررسی چارچوب‌های پیشنهادی مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت اصلاح نظام اداری کشور با تمرکز بر ارزیابی واقعی عملکرد، شایسته‌گزینی، توسعه سرمایه انسانی، ارتقای بهره‌وری و پیوند عملکرد دستگاه‌ها با کیفیت خدمات و رضایت مردم تأکید کرد.

جوان آنلاین: از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، پزشکیان در نشستی تخصصی با رئیس و معاونان سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از استادان و صاحب‌نظران حوزه مدیریت، چارچوب‌های پیشنهادی مدیریت عملکرد دستگاه‌های اجرایی از سوی این سازمان را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت تحول در نظام اداری کشور با محوریت افزایش بهره‌وری، ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای، پاسخگویی و بهبود کیفیت خدمات عمومی تأکید کرد.

در این نشست، ابعاد مختلف نظام مدیریت عملکرد در دستگاه‌های اجرایی و الزامات استقرار یک نظام ارزیابی اثربخش مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت و بر ضرورت پیوند میان مأموریت و وظایف دستگاه‌ها، عملکرد مدیران و کارکنان، توسعه سرمایه انسانی و نتایج حاصل از ارائه خدمات عمومی تأکید شد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مدیریت عملکرد باید از تعریف روشن مأموریت‌ها، وظایف و خروجی‌های مورد انتظار آغاز شود، تصریح کرد که ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی نباید به فرآیندی اداری و تشریفاتی محدود شود، بلکه باید بتواند میزان تحقق اهداف، بهره‌وری منابع و کیفیت خدمت‌رسانی به مردم را به‌صورت واقعی و قابل سنجش مشخص کند.

در این چارچوب، رضایت مردم و کیفیت ارائه خدمات عمومی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی مورد تأکید قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که ارزیابی عملکرد باید بتواند فاصله میان اهداف و مأموریت‌های تعیین‌شده با نتایج واقعی و تجربه مردم از دریافت خدمات را آشکار کند.

همچنین در این نشست بر ضرورت تعیین دقیق مأموریت دستگاه‌های اجرایی و حدود خدمات قابل ارائه تأکید شد تا ضمن شفاف شدن مسئولیت‌ها، انتظارات از دستگاه‌ها نیز متناسب با وظایف و اختیارات قانونی آنها تعریف شود. در همین راستا، ایجاد ارتباط منطقی میان ارزیابی عملکرد، پاسخگویی سازمانی و سنجش رضایت ذی‌نفعان از دیگر محور‌های مورد توجه بود.

بخش دیگری از مباحث کارشناسی این نشست به سرمایه انسانی و نظام توسعه شایستگی‌ها اختصاص داشت. بر اساس مباحث مطرح‌شده، کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید از شرح وظایف روشن، مهارت‌های متناسب با مسئولیت و مسیر مشخص برای رشد و ارتقای حرفه‌ای برخوردار باشند و نظام آموزش کارکنان نیز متناسب با نیاز‌های واقعی دستگاه‌ها و الزامات شغلی طراحی شود.

در حوزه مدیریت نیز بر ضرورت حرکت به سمت نظام شایسته‌محوری در انتخاب، انتصاب و ارتقای مدیران تأکید شد. در این رویکرد، برخورداری از دانش نظری به‌تنهایی برای احراز مسئولیت‌های مدیریتی کافی نیست و مدیران باید در کنار دانش تخصصی، از توانمندی‌های اجرایی، مهارت حل مسئله، تصمیم‌گیری، رهبری و توان تبدیل سیاست‌ها و برنامه‌ها به اقدامات عملی برخوردار باشند.

همچنین ضرورت طراحی مسیر حرفه‌ای رشد مدیران، احراز شایستگی‌های مدیریتی و پیوند میان آموزش، تجربه عملی و ارتقای مسئولیت‌های مدیریتی از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

در ادامه، آثار ناکارآمدی نظام مدیریت عملکرد بر بهره‌وری، هزینه‌های دولت و عملکرد شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش هزینه‌ها، اصلاح فرآیند‌های ناکارآمد و استفاده بهینه از منابع عمومی تأکید شد.

استفاده از شیوه‌های نوین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از جمله آموزش‌های مجازی، یادگیری و گفت‌وگوی تیمی، تجربه‌محوری و بازدید‌های میدانی نیز به‌عنوان بخشی از الزامات توانمندسازی مدیران و کارکنان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این نشست بر عزم دولت برای اصلاح و تحول در نظام اداری کشور تأکید کرد و خواستار آن شد که چارچوب‌های جدید مدیریت عملکرد، ضمن برخورداری از پشتوانه علمی و کارشناسی، در عمل به افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، ارتقای بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم منجر شود.

در این نشست همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران حوزه مدیریت در فرآیند اصلاح نظام اداری و طراحی سازوکار‌های علمی، واقع‌بینانه و قابل اجرا برای ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید شد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سازمان اداری و استخدامی کشور ، نظام اداری
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