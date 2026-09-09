جوان آنلاین: ارتش تروریستی امریکا با هدف قرار دادن نفتکش‌های ایرانی تلاش کرد هزینه فشار نظامی و دریایی خود علیه ایران را افزایش دهد، اما پاسخ تهران دامنه‌ای فراتر از درگیری با کشتی‌های تجاری پیدا کرد؛ از حمله موشکی به پایگاه امریکایی الازرق در اردن و هدف قرار گرفتن ناوشکن‌های امریکایی تا تشدید کنترل دریایی در تنگه هرمز. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که معادله تقابل در منطقه در حال ورود به مرحله‌ای است که هر اقدام امریکا با هزینه و پاسخ به‌مراتب شدیدتری روبه‌رو می‌شود، اقدامی که پیش‌تر مقامات سیاسی، امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران، وعده آن را داده بودند.

در ادامه دور تازه‌ای از تشدید درگیری میان ایران و امریکا، حمله ماجراجویانه نیرو‌های تروریست امریکایی به پنج نفتکش ایرانی با پاسخ موشکی و دریایی جمهوری اسلامی ایران همراه شد؛ پاسخی که هم یک پایگاه مورد استفاده نیرو‌های امریکایی در اردن و هم شناور‌های نظامی و تجاری در منطقه را دربر گرفت. این تحولات در حالی رخ داده که طی روز‌های اخیر تقابل دو طرف در اطراف تنگه هرمز و مسیر‌های انتقال انرژی شدت گرفته است.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۳ خود اعلام کرد که نیروی هوافضای سپاه در عملیات «تنبیه متجاوز» با رمز «یا حیدر کرار»، پایگاه امریکایی الازرق در اردن را با موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع هدف قرار داده است. در این حمله، آشیانه‌های تعمیر و نگهداری، مراکز آماده‌سازی و محل استقرار جنگنده‌های F۳۵، F۱۶ و F۱۵ و همچنین شلتر‌های جنگنده‌ها مورد اصابت قرار گرفته و خسارات سنگینی به این پایگاه وارد شده است. گزارش‌های بین‌المللی نیز اصل شلیک موشک‌های بالستیک ایران به سمت پایگاه مورد استفاده امریکا در منطقه الازرق را تأیید کرده‌اند، هرچند درباره میزان خسارت روایت‌های متفاوتی منتشر شده است. روابط عمومی سپاه تصریح کرده است: دشمن در مواجهه با نیروی دریایی قهرمان و مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز از موضع ناتوانی و عجز و ضعف، دست به حرکت‌های مذبوحانه زد و بلافاصله پاسخ قاطع را دریافت کرد. هوشیاری و نبرد قاطع رزمندگان نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه دشمن متجاوز تا توقف تجاوزات ادامه خواهد داشت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در اطلاعیه شماره ۱۴ خود اعلام کرده است که ناوشکن‌های رزمی DDG۱۱۹ و DDG۵۳ که به موشک‌های کروز و سامانه ایجیس مجهز هستند، با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته‌اند و خسارات قابل‌توجهی به آنها وارد شده است. این اطلاعیه تصریح کرده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران همچنان عزم راسخ خود را در پاسخگویی به اقدامات مذبوحانه و از سر استیصال رژیم امریکا اعلام و دشمن را از هرگونه خطای محاسباتی برحذر می‌دارد.

ساعاتی بعد، روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۱۵ از هدف قرار گرفتن دو شناور امریکایی، هشت نفتکش و ۱۰ فروند کشتی متخلف خبر داد. سپاه اعلام کرده است که این کشتی‌ها قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمن تنگه هرمز را داشته‌اند و تأکید کرد که این تنگه همچنان تحت رصد و مدیریت نیروی دریایی سپاه قرار دارد.

در این اطلاعیه که خطاب به مردم مؤمن و حماسه‌ساز ایران اسلامی صادر شده، آمده است: حدود یکصد و نود شبانه‌روز در میدان بودن، مفهوم واقعی بصیرت و استقامت را به نمایش گذاشتید. فرزندان غیور شما در نیروی دریایی سپاه، ضمن استمرار اعمال مدیریت کامل بر تنگه هرمز، همچنان از امانت شما ملت مؤمن و بیدار ایران اسلامی پاسداری می‌کنند. نیروی دریایی قهرمان سپاه در پاسخ به تجاوز و شرارت ارتش تروریست امریکا در حمله به پنج نفتکش ایرانی در خلیج همیشه‌فارس، تعداد دو فروند شناور امریکایی و تعداد هشت نفتکش را در این منطقه مورد هدف قرار داد و خسارت‌های زیادی به آنها وارد کرد. همچنین تعداد ۱۰ فروند کشتی متخلف که با تحریک و حمایت ارتش تروریستی متجاوز امریکا قصد عبور از منطقه ممنوعه و ناایمن تنگه هرمز را داشتند، مورد هدف قرار گرفتند. تنگه هرمز با قوت و اقتدار تحت رصد و مدیریت نیروی دریایی توانمند و سلحشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد.

این حملات موشکی پس از آن انجام شد که ارتش تروریستی امریکا اعلام کرد پنج نفتکش ایرانی را در خلیج عمان و حوالی جزیره خارک هدف قرار داده است. سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا پیش از این هشدار داده بود که هرگونه تعرض به کشتی‌های ایرانی با پاسخ نیرو‌های مسلح و هدف قرار گرفتن پایگاه‌ها و منافع امریکا در منطقه مواجه خواهد شد؛ هشداری که تحولات بعدی نشان داد در چارچوب اعلام‌شده برای پاسخ متقابل دنبال شده است.

به خلیج خوک‌ها برگردید

در واکنش به تحولات اخیر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: «برنامه زیردریایی‌های هوشمند امریکا ناک‌اوت شد!» او در این پیام با انتشار تصویری با مضمون غافلگیر شدن و شکار یک زیردریایی بدون سرنشین امریکایی، بر ناکام ماندن برنامه‌های واشینگتن برای استفاده گسترده از زیردریایی‌های بدون سرنشین در منطقه تأکید کرد.

سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز در واکنش به شکار یک زیرسطحی پیشرفته امریکایی در تنگه هرمز نوشت که هیچ فناوری پیشرفته‌ای توان عبور از لایه‌های رصدی ایران در تنگه هرمز را ندارد. او همچنین با اشاره به توان فناورانه نیرو‌های ایرانی، خطاب به نیرو‌های امریکایی نوشت: «به خلیج خوک‌ها بازگردید.»

همزمان، فرماندهی نیروی دریایی سپاه در هشداری فوری به خدمه نفتکش‌ها در اسکله‌هایی که میزبان نیرو‌های تروریستی امریکایی و شریک اقدامات آنها هستند، اعلام کرد شناور‌ها را چه در لنگرگاه و چه در اسکله ترک کنند؛ زیرا در صورت ادامه وضعیت، این شناور‌ها نیز در معرض هدف قرار گرفتن خواهند بود.

در این اطلاعیه هشداری تصریح شده است: با توجه به شرارت‌های ارتش تروریست امریکا در هدف قرار دادن چند فروند از نفتکش‌های جمهوری اسلامی ایران، به تمامی خدمه نفتکش‌ها در محدوده اسکله‌هایی که میزبان این تروریست‌ها و شریک در شرارت‌های آنان هستند اخطار می‌دهیم شناور خود را چه در لنگرگاه و چه در اسکله‌ها سریعاً ترک نمایند، زیرا مورد هدف قرار خواهند گرفت.

آنچه در این دور از تقابل اهمیت دارد، صرفاً تعداد موشک‌ها یا شناور‌های هدف قرار گرفته نیست، بلکه گسترش دامنه پاسخ ایران از نفتکش‌های مورد حمله امریکا به زیرساخت‌های نظامی، شناور‌های رزمی و محیط عملیاتی واشینگتن در منطقه است. در واقع، امریکا تلاش کرده بود با هدف قرار دادن نفتکش‌های ایرانی، هزینه ادامه فعالیت اقتصادی و دریایی ایران را بالا ببرد، اما پاسخ تهران نشان داد که این اقدام می‌تواند هزینه‌هایی را متوجه حضور نظامی امریکا در منطقه کند. افزایش قیمت نفت و نگرانی درباره اختلال در کشتیرانی نیز نشان می‌دهد تبعات این رویارویی از میدان نظامی فراتر رفته است.