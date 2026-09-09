وزیر اقتصاد وارد هند شد/ ادامه دیپلماسی اقتصادی ایران در بریکس

وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از پایان رایزنی‌ها و مذاکرات اقتصادی در مسکو، برای حضور در اجلاس وزرای دارایی کشور‌های عضو بریکس وارد بمبئی هند شد.

جوان آنلاین: سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای حضور در اجلاس بریکس، وارد بمبئی هندوستان شد و مورد استقبال سعیدرضا مسیب مطلق، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بمبئی قرار گرفت.

مدنی‌زاده در این سفر ضمن شرکت در نشست وزرای دارایی عضو بریکس، دیدار‌های دوجانبه‌ای با مقامات اقتصادی هند و برخی وزیران و مسوولان اقتصادی کشور‌های عضو بریکس خواهد داشت.

این سفر در ادامه رایزنی‌های منطقه‌ای و توسعه دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم و تلاش برای تنوع بخشی به شرکای اقتصادی کشور انجام می‌شود. نشست وزیران اقتصاد کشور‌های عضو بریکس ١٩ و ٢٠ شهریور ماه در بمبئی و نشست سران در روز‌های ٢١ و ٢٢ شهریورماه در دهلی نو برگزار میشود.

این سفر همچنین در ادامه برنامه‌ای انجام می‌شود که وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از عزیمت به مسکو، آن را بخشی از یک مسیر واحد در دیپلماسی اقتصادی کشور عنوان کرده بود؛ به گفته مدنی‌زاده، سفر به مسکو با هدف رایزنی‌های دوجانبه اقتصادی، پیگیری تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های مشترک و توسعه همکاری‌های مالی، تجاری و ترانزیتی انجام شد و سفر به هند نیز با هدف بهره‌گیری از ظرفیت بریکس برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و مالی و رایزنی با کشور‌های عضو این مجموعه صورت می‌گیرد.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدنی‌زاده همچنین حضور ایران در بریکس را فرصتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و مالی دانسته و اعلام کرده بود که در اجلاس هند موضوعاتی از جمله تأمین مالی توسعه، همکاری‌های بانکی و مالی، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، بازار کالا‌های راهبردی و انرژی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه مورد توجه قرار خواهد گرفت.