جوان آنلاین: یوری اوشاکوف، دستیار کاخ کرملین عصر چهارشنبه در گفت‌و‌گو با پاول زاروبین، روزنامه‌نگار برجسته روسی عنوان کرد: برخی تماس‌ها وجود دارد، اما بحث فعلی مربوط به از سرگیری روند مذاکره با اوکراین است که قبلا انجام شده بود.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دستیار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در ادامه تاکید کرد: ما همچنین در این مورد با همکاران آمریکایی خود رایزنی کرده‌ایم، بنابراین ممکن است که این روند در قالب سه‌جانبه از سر گرفته شود. به عنوان مثال، نمایندگان ما در ابوظبی ملاقات کرده‌اند و ادامه ملاقات در آنجا کاملا امکان‌پذیر است.

روز سه‌شنبه، ولادیمیر پوتین و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا یک مکالمه تلفنی یک ساعته داشتند که طی آن رئیس‌جمهور روسیه گام‌هایی را که واشنگتن می‌تواند برای پایان دادن به درگیری اوکراین بردارد، برای همتای آمریکایی خود تشریح کرد.

مذاکرات سه جانبه بین روسیه، ایالات متحده و اوکراین زمستان گذشته در ابوظبی برگزار شد.

روز شنبه، پوتین میزبان استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان ویژه ایالات متحده در کرملین بود تا مذاکراتی انجام دهند که حدود سه ساعت به طول انجامید.

اوشاکوف به خبرنگاران در این باره گفت که طی این دیدار، رئیس‌جمهور روسیه بر لزوم از بین بردن ریشه‌های درگیری اوکراین تاکید کرد.

دستیار کرملین در ادامه اظهاراتش با بیان اینکه واشنگتن باید هرگونه کمکی به کی‌یف را متوقف کند، گفت: در این مکالمه به این ایده پرداخته شد که تماس‌ها با طرف اوکراینی می‌تواند از سر گرفته شود از جمله در قالب سه‌جانبه و این موضوع مورد بحث قرار گرفت.