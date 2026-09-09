جوان آنلاین: خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت: نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد آمریکاییها نسبت به چند سال گذشته بدبینتر شدهاند و اعتماد آنها به اطلاعات منتشرشده از سوی دولت کاهش یافته است. اکنون اکثریت مردم آمریکا میگویند اعتماد بسیار کمی به اطلاعات دولت فدرال درباره انتخابات و سیاست، روابط خارجی و محیط زیست دارند یا اساسا به این اطلاعات اعتماد نمیکنند.
این نظرسنجی که از سوی مرکز پژوهشهای امور عمومی آسوشیتدپرس و مرکز پژوهشی نورک و با همکاری «یو اس ای فکتس» انجام شده است، نشان میدهد بیاعتمادی به اطلاعات دولتی از سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و حتی از پایان نخستین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ نیز بیشتر شده است.
این وضعیت میتواند نشاندهنده تاثیر تلاشهای اخیر ترامپ برای برچیدن بخشهایی از ساختار اداری دولت فدرال بر اعتماد عمومی به قوه مجریه باشد؛ تاثیری که در میان دموکراتها آشکارتر است.
این بیاعتمادی به نتایج انتخابات میاندورهای پیش رو نیز کشیده شده است. تنها ۳۴ درصد بزرگسالان آمریکایی میگویند «تا حد زیادی» یا «به میزان قابل توجهی» به تایید رسمی نتایج انتخابات از سوی دولت اعتماد دارند؛ این رقم در سال ۲۰۲۴میلادی، ۴۰ درصد بود.
تایید نتایج انتخابات معمولا فرایندی عادی است که در آن مقامهای محلی و ایالتی شمارش آرا را تایید میکنند، اما از زمان شکست ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۰، این فرایند به موضوعی سیاسی تبدیل شده است.
کاهش اعتماد به اطلاعات دولت فدرال
آسوشیتدپرس نوشت: حدود ۶ نفر از هر ۱۰ بزرگسال آمریکایی اعتماد کمی به اطلاعات دولت فدرال درباره محیط زیست، روابط خارجی، انتخابات و سیاست، سقط جنین یا مهاجرت دارند و میگویند «اندکی» یا «اصلا» به این اطلاعات اعتماد نمیکنند.
در تقریبا همه موضوعاتی که در نظرسنجیهای مرکز پژوهشهای امور عمومی آسوشیتدپرس و مرکز پژوهشی نورک از سال ۲۰۱۹ تاکنون بررسی شده، بیاعتمادی به اظهارات دولت فدرال دستکم اندکی افزایش یافته است. در حوزه آموزش، این میزان از ۳۷ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۵۳ درصد در حال حاضر رسیده و تنها طی یک سال گذشته میلادی ۹ واحد درصد افزایش داشته است.
این نتایج پس از یک سال و نیم تحولات گسترده در قوه مجریه به دست آمده است. ترامپ اندکی پس از آغاز دومین دوره ریاستجمهوری خود، روند برچیدن بخشهای مهمی از ساختار اداری دولت فدرال را آغاز کرد و برای پایان دادن به برنامههای قدیمی و حتی تعطیل کردن برخی نهادهای دولتی اقدام کرد.
از آن زمان تاکنون هزاران کارمند دولت فدرال اخراج شده یا از سمت خود کنارهگیری کردهاند. این روند شمار کارشناسان آماری و متخصصان ارشد دولت را به میزان قابل توجهی کاهش داده و باعث شده کارشناسان درباره خطر افت کیفیت دادههای دولتی هشدار دهند.
تغییر مقررات و توصیههای دولتی نیز به دگرگونیهای گسترده در سیاستهای دولت منجر شده است. تغییرات اخیر در توصیههای قدیمی حوزه سلامت، پزشکان و سازمانهای پزشکی را بر سر توصیههای مربوط به واکسیناسیون در برابر دولت ترامپ قرار داده است.
آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا نیز اوایل امسال یک یافته علمی را که بیش از یک دهه مبنای اقدامات دولت برای مقابله با تغییرات اقلیمی بود، پس گرفت.
سیاسیتر شدن اعتماد به اطلاعات دولت
این خبرگزاری ادامه داد: فاصله میان جمهوریخواهان و دموکراتها در میزان اعتماد به اطلاعات دولتی اکنون بسیار بیشتر از دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ شده است؛ تغییری که نخستین نشانههای آن در دوران ریاستجمهوری جو بایدن ظاهر شد.
در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، دموکراتها معمولا کمتر از جمهوریخواهان به اطلاعات دولت اعتماد داشتند، اما اختلاف میان دو گروه چندان چشمگیر نبود. با تغییر حزب حاکم در کاخ سفید، این وضعیت تغییر کرد. بیاعتمادی جمهوریخواهان به اطلاعات دولت در دوران بایدن افزایش یافت و پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید کاهش پیدا کرد. در مقابل، تردید دموکراتها در دوران بایدن کاهش یافت و پس از بازگشت ترامپ به قدرت به شدت افزایش پیدا کرد.
برای نمونه، اکنون ۶۱ درصد دموکراتها اعتماد کمی به اطلاعات دولت فدرال درباره بودجه دارند، در حالی که این میزان در میان جمهوریخواهان ۴۲ درصد است. همچنین ۶۰ درصد دموکراتها اعتماد کمی به اطلاعات دولت درباره جرم و جنایت دارند، در حالی که این رقم در میان جمهوریخواهان تنها ۳۲ درصد است.
در همین حال، مستقلها در دوران بایدن نسبت به اطلاعات دولت بیاعتمادتر شدند و از زمان روی کار آمدن ترامپ تغییر چشمگیری در این زمینه نداشتهاند.
تنها موضوعی که در نظرسنجی جدید اختلاف سیاسی قابل توجهی درباره آن دیده نمیشود، توصیههای مربوط به واکسیناسیون و ایمنی آن است. حدود ۶ نفر از هر ۱۰ دموکرات، جمهوریخواه و مستقل میگویند «اندکی» یا «اصلا» به اطلاعات دولت فدرال درباره توصیههای واکسیناسیون و ایمنی آنها اعتماد ندارند.
اعتماد اندک به پیامهای انتخاباتی حتی از سوی اعضای همان حزب
آسوشیتدپرس با ترسیم فشار سیاسی در فضای انتخاباتی ایالات متحده نوشت: با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای سال ۲۰۲۶، نگرانی عمومی درباره صحت نتایج انتخابات گسترده است. اندکی کمتر از نیمی از بزرگسالان آمریکایی به شدت یا بسیار نگران هستند که دولت فدرال نتایج انتخابات را در برابر افکار عمومی بیاعتبار یا درباره آنها تردید ایجاد کند، در نتایج انتخابات دستکاری کند یا مقامهای انتخاباتی ایالتها را برای تغییر شیوه تایید یا اعلام نتایج تحت فشار قرار دهد.
ترامپ طی ماههای گذشته بار دیگر ادعاهای بارها ردشده درباره تقلب گسترده در انتخابات سال ۲۰۲۰ را تکرار کرده، تلاش کرده است برای انتخابات میاندورهای محدودیتهای تازهای بر رایگیری پستی اعمال کند و از کنگره خواسته است الزام ارائه مدرک شهروندی برای ثبتنام و رای دادن را تصویب کند.
مارکوین مولین وزیر امنیت داخلی آمریکا، نیز به مقامهای ایالتی هشدار داده است اگر با خواستههای ترامپ درباره امنیت انتخابات همراه نشوند، ممکن است بودجه خود را از دست بدهند یا با تحقیقات مواجه شوند.
در همین حال، شمار کمی از آمریکاییها به اطلاعاتی که از کارزارهای انتخاباتی دریافت میکنند اعتماد دارند. تنها حدود یک نفر از هر ۱۰ بزرگسال آمریکایی میگوید پیامهای انتخاباتی حزب دموکرات یا جمهوریخواه «همیشه» یا «اغلب» بر پایه اطلاعات واقعی و مستند است.
این بیاعتمادی تا آنجا پیش رفته که تنها حدود یکچهارم دموکراتها میگویند دستکم «اغلب» به پیامهای انتخاباتی حزب خود به عنوان اطلاعات واقعی اعتماد دارند. میزان مشابهی از جمهوریخواهان نیز درباره پیامهای انتخاباتی حزب خود چنین نظری دارند.
تنها ۴۴ درصد دموکراتها میگویند «تا حد زیادی» یا «به میزان قابل توجهی» به تایید رسمی نتایج انتخابات از سوی دولت اعتماد دارند؛ این میزان در سال ۲۰۲۴، ۶۵ درصد بود.
در این گزارش آمدهاست: با وجود بازگشت ترامپ به کاخ سفید، جمهوریخواهان نیز شاهد افزایش مشابهی در اعتماد به فرایند تایید نتایج انتخابات نبودهاند. تنها ۲۹ درصد جمهوریخواهان اعتماد بالایی به تایید رسمی نتایج انتخابات از سوی دولت دارند که نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش اندکی نشان میدهد.
اعتماد به دیگر منابع اطلاعاتی درباره نتایج انتخابات، از جمله رسانههای خبری سراسری و شبکههای خبری تلویزیونی، نیز در مجموع پایین است.