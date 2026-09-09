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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۲
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آزمون بی‌طرفی شورای حکام/ پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی غرب در دبیرخانه آژانس ثبت شد

شورای حکام آمریکا و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان با ثبت پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی در دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اصرار بر رویکردهای شکست‌خورده خود، بار دیگر بی‌طرفی شورای حکام را در برابر فشارهای سیاسی غرب به آزمون گذاشتند.

جوان آنلاین: یک منبع آگاه به خبرنگار ایرنا گفت که این سند سه‌شنبه‌شب در دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ثبت شد. به گفته وی، موضوع ایران امروز (چهارشنبه) بعدازظهر در دستور کار شورای حکام قرار دارد و پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی چهار کشور نیز در جریان بررسی این موضوع مطرح خواهد شد.

بر اساس اطلاعات دریافتی، متن ارائه‌شده نسبت به نسخه پیشین اصلاحاتی جزئی داشته است. در نسخه قبلی که در رسانه‌ها منتشر شده بود، از مدیرکل آژانس خواسته شده بود قطعنامه جدید، قطعنامه‌های پیشین مورد اشاره در متن و گزارش اخیر خود درباره ایران را به اعضای آژانس، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال کند.

این نسخه همچنین با تکرار ادعای «عدم پایبندی» ایران به تعهدات پادمانی، خواستار اقدام تهران برای رفع آن شده و در کنار اشاره به حمایت از راه‌حل دیپلماتیک، ادامه گزارش‌دهی مدیرکل به شورای حکام و ارائه گزارش‌ها به شورای امنیت را مطرح کرده است.

جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر با انتقاد از تحرکات آمریکا و سه کشور اروپایی، تلاش تازه آنها برای ارسال موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت را نشانه شکست «توهم اسنپ‌بک» خوانده است.

نمایندگی کشورمان در وین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تصریح کرد: ظاهراً خودشان هم به اسنپ‌بک و بازگرداندن موضوع هسته‌ای ایران به دستورکار شورای امنیت که قبلاً انجام داده و کلی تبلیغش را می‌کردند، اعتقادی ندارند. این اقدام نشانه شکست کامل توهم اسنپ‌بک است.

این نمایندگی تأکید کرد: اقدام مذبوحانه جدید هم هیچ سودی برایشان نخواهد داشت و طرفی نمی‌بندند.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز روز دوشنبه در نشست خبری، با اشاره به مسئولیت آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد وضعیت کنونی تأسیسات هسته‌ای ایران گفت: خودشان این مسیر را مسدود کردند و الان ایران را به خاطر عدم امکان دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران شماتت می‌کنند. این نقض غرض است.

وی درباره اقدام تازه غرب در شورای حکام تصریح کرد: اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا قطعاً نشانه بدنیتی است و نشان می‌دهد که به دنبال تشدید اوضاع هستند. حتماً جمهوری اسلامی ایران در قبال هر اقدام نسنجیده‌ای از طرف سه کشور اروپایی و آمریکا، تدابیر لازم را خواهد اندیشید.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ما بارها به سه کشور اروپایی توصیه کرده‌ایم که از این حکمت ایرانی واقعاً درس بگیرند: آزموده را آزمودن خطاست.

برچسب ها: شورای حکام ، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ، هسته‌ای
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