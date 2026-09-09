کد خبر: 1378509
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۵
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دستکاری پلاک جرم است؛ اجرای ویژه طرح برخورد در تهران از شنبه

پلاک از اجرای ویژه طرح برخورد با تخلفات پلاک از ۲۱ تا ۲۳ شهریور در پایتخت خبر داد و گفت: دستکاری پلاک جرم است و مجازات حبس دارد.

جوان آنلاین: سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از بررسی آمار و ارقام طرح ویژه سه روز گذشته همچنین ادامه دار بودن طرح برخورد با تخلفات پلاک از شنبه به مدت سه روز در پایتخت خبر داد.

سرهنگ شریفی با اشاره به تبعات قانونی «دستکاری و تغییر مشخصات پلاک وسایل نقلیه» اظهار کرد: موضوع پلاک هویت مالک وسیله نقلیه محسوب میگردد. کسی که پلاک وسیله نقلیه خود را مخدوش میکنند «دستکاری» همانند کسی است که در شناسنامه یا کارت ملی خود «دستکاری» کرده است. بنابراین «دستکاری» در اعداد پلاک به صراحت در قانون برایش جرم تعریف شده است. یعنی بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، هرگونه «تغییر در ارقام و مشخصات پلاک، استفاده از پلاک متعلق به وسیله نقلیه دیگر یا پلاک تقلبی و همچنین برخی موارد تغییر در مشخصات شاسی و موتور»، جرم محسوب می‌شود و برای مرتکبان آن، مجازات حبس از شش ماه تا یک سال در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص آمار و ارقام تخلفات پلاک در سال ۱۴۰۴ گفت: بیش از ۶۰۳ هزار فقره اعمال‌قانون برای تخلفات پلاک ثبت شده که سهم موتورسیکلت‌ها بیش از ۲۵۶ هزار فقره بوده است. همچنین در همین بازه زمانی بیش از ۳۰۴ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت ملزم به «رفع‌اثر پوشش پلاک» شده‌اند.

رئیس اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با ارائه آمار سال جاری خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا امروز بیش از ۱۴۶ هزار فقره تخلف پلاک اعمال‌قانون شده که بیش از ۶۱ هزار مورد مربوط به موتورسیکلت‌ها ست که روند کاهشی نسبت به سال گذشته داشته.

وی در این مورد توضیح داد: زمانی که عدد جریمه پوشش پلاک به مبلغ هفتصد هزار تومان رسید «تنبیه بیشتر شد» تاثیر بیشتری در کاهش تخلفات داشت.
۸۷ هزار دستگاه نیز شامل رفع‌اثر پوشش پلاک بوده است. پوشش پلاک با دستکاری پلاک بسیار متفاوت است «دستکاری پلاک جرم محسوب میگردد».

سرهنگ شریفی گفت: بر اساس آمارهای اعلام‌شده، در سال ۱۴۰۴ «بیش از یک هزار و ۳۰۰ پرونده در ارتباط با دستکاری و تغییر پلاک خودرو» به مراجع قضایی ارجاع شده است. همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون نیز «بیش از ۲۵۰ پرونده» در این زمینه تشکیل و برای رسیدگی قضایی به دادسرا ارسال شده است که نسبت به سال گذشته با توجه به افزایش مبلغ جریمه روند کاهشی داشته است.

شریفی در پایان اعلام کرد: از روز شنبه به مدت سه روز «۲۱،۲۲،۲۳» شهریور ماه» طرح برخورد با کسانی که اقدام به مخدوش پلاک «دستکاری پلاک» می‌کنند، بصورت ویژه در پایتخت کماکان اجرایی می‌شود با توجه به اینکه اجرای این طرح همیشه در تهران اجرایی بوده ولی بصورت جدی تر اجرا خواهد شد و یک نکته مهم دیگر در مورد وسایل نقلیه سنگین که باید به آن توجه ویژه کرد، پلاک سوم وسیله نقلیه اشان باید بصورت کامل قابل رویت باشد .

سرهنگ شریفی با توجه به نزدیک شدن «بازگشایی مدارس» یادآور شد: بعضی از خانواده ها فرزندان ‌خود را با موتورسیکلت جهت «رفت و برگشت به مدارس» انتقال می‌دهند لازم به ذکر است حتما یک کلاه ایمنی «کلاه زندگی» مناسب برای فرزندان خود نیز تهیه کنید.

برچسب ها: پلاک ، پلاک خودرو ، پلیس راهور
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