جوان آنلاین: حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت هفته وحدت با تبریک سالروز ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، برنامه بدخواهان و دشمنان اسلام را برجسته‌سازی اختلافات برای تضعیف امت اسلامی و تسلط بر آن خواندند و با اشاره به فرو افتادن نقاب‌های فریبنده از چهره جنایتکار امریکا، اتحاد امت اسلامی و دفاع از یکدیگر در مقابل کفر و هم‌افزایی در مسائل مختلف مادی و معنوی را ضروری برشمردند و خطاب به حکام کشور‌های اسلامی تأکید کردند: حاکمان جنایتکار امریکا و نظام جعلی صهیونی دشمنان قسم خورده اتحاد اسلامی و همه امت اسلام از جمله ملت‌های غرب آسیا و شمال افریقا هستند. بنابراین، دشمن واقعی خود را بشناسید و با نقشه آن مقابله کنید. ایشان همچنین با اشاره به تحقق قابل قبول درس‌های وحدت‌بخش مکتب اسلامی در ایران عزیز، مجدداً به آحاد ملت توصیه کردند به هیچ‌وجه اجازه بروز هیچ اختلافی را در بین خود ندهند.



به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در پیام رهبر انقلاب اسلامی آمده است: ایام ولادت وجود مبارک نیر اعظم، اشرف خلائق، سراج منیر، برگزیده‌ی خداوند، شهر علم، حضرت رحمه للعالمین، رسول مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم و فرزند پاک و پاک‌نهادش، حجت بالغه‌ی الهیه، حضرت امام جعفر صادق صلوات‌الله وسلامه‌علیه را به ملت شریف ایران و امت بزرگ اسلام تبریک می‌گویم. از آن وقتی‌که خورشید وجود حضرت ختمی‌مرتبت در مکه‌ی مکرمه طلوع نمود، چشم‌انداز سعادت بشر که رهین کمال بندگی و اطاعت از حضرت حق جل و علا است، درخشش دیگری یافت؛ ارواح انبیا و ملائکه‌ی الهی و قدسیان، غرق در سرور گشته و شیاطین انس و جن، انگشت خشم و حسرت و غم گَزیدند. زیرا برترین خلق خداوند در همه‌ی عوالم بی‌شمار خلقت، پا به عرصه‌ی خاکی می‌گذاشت و به‌زودی با خلعت نبوت و خاتمیت و با در دست داشتن قرآن عظیم و مأموریت هدایت همه‌جانبه‌ی انسان می‌رفت تا حرکت کاروان عظیم بشریت را به‌سوی عبودیت و تکامل الی الله رقم زند. زندگی آن حضرت و اوصیاء معصومین ایشان تماماً درس هدایت و بندگی، درس معرفت و محبت، درس عقیده و جهاد، درس زندگی و اخلاق حسنه‌ی فردی و اجتماعی، درس امانت و صداقت، درس عزت و کرامت، درس علم و عمل، درس رحمت و قاطعیت، درس قسط و عدالت، و درس وحدت و برادری است.

این درس‌ها هرچه بهتر فراگرفته و به آن عمل شود، رسیدن به قله‌های سعادت و نیک‌بختی برای ابناء بشر میسرتر می‌گردد. ما معتقدیم روح مطهر پیامبر رحمت و همچنین ارواح طیبه‌ی اوصیاء و حجج طاهرین صلوات‌الله و سلامه علیه و علیهم اجمعین همواره مراقب و هدایتگر و مهربان بر احوال مسلمانان و جامعه‌ی اسلامی هستند. آنگاه که خطایی از فرزندان این پدر مهربان و بزرگوار سر زند، خاطر ایشان رنجیده می‌شود و هرگاه که مسلمین به درس‌ها و دستورات ایشان عمل نمایند، قلب مبارکشان مسرور می‌گردد.

چشم انداز غلبه حق بر باطل عینی‌تر شده است

اینک اسلام و اهل آن بعد از گذر از دوران‌های سخت و پر تلاطم و طی کردن فراز و نشیب‌های متعدد از صدر اول تاکنون به مرحله‌ای سرنوشت‌ساز و تعیین کننده رسیده است. امروز مسلمین نقشی بسیار مؤثر و تاریخ‌ساز را می‌توانند ایفا کنند. امروز روزی است که چشم‌انداز غلبه‌ی نهایی حق بر باطل، و اسلام بر کفر به‌مراتب بیش از همه‌ی ادوار گذشته به عینیت نزدیک شده است.

شرط اول این مهم، اتحاد کلمه‌ی مسلمین است. وحدت مسلمین در مقابل کفر جهانی، راهبردی قرآنی و آموزه‌ای اصیل از اسلام ناب محمدی صلوات‌الله و سلامه علیه و آله است و نه یک مسئله‌ی سطحی و گذرا. مقصود از وحدت آن است که در سطح عمومی جوامع اسلامی، نقاط مشترک بین همگان، محور و اصل قرار گیرد. البته سعی می‌شود تا به پشتوانه‌ی استدلال و در عین رعایت همه‌ی شئونِ برادری و همراهی و به همان‌گونه که از آموزه‌های قرآنی برمی‌آید، در کمال صلح و صفا، نقاط افتراق تبدیل به نقاط مشترک گردد.

آنچه مسلم است آحاد مسلمین در جوامع اسلامی باید در مواجهه با کفر جهانی، اصل قرآنی «اَشِداءُ عَلی الکفار، رُحَماءُ بَینَهُم» را محور فکر و بیان و عمل خود قرار دهند و این‌گونه است که وحدت و اتحاد اسلامی به دست می‌آید. هرگاه هر یک از دو بخش این پیام آسمانی، از مرحله‌ی عمل مسلمین دور شود، آنان هم از آن جایگاه عزتی که به حق در مدینه الاسلام واجد آن شده بودند دور خواهند گشت، و این قاعده‌ای است که تخلف ندارد.

فکر هفته وحدت با طرح و تدبیر امامین انقلاب به بار نشست

این قاعده یکی از اصول و پیام‌های اساسی انقلاب اسلامی است. زمان برگزاری اولین هفته‌ی وحدت به اسفند ۱۳۵۶ هجری شمسی و دوران مبارزه با دستگاه ستم پهلوی برمی‌گردد؛ آنگاه که رهبر عظیم‌الشأن شهید اعلی الله مقامه‌الشریف در دوران تبعید خود در ایرانشهر، این فکر را مطرح نموده و شیعه و سنی از آن استقبال به‌عمل آوردند. به‌زودی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌تدبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی قدس‌سره الشریف، «هفته‌ی وحدت» رسمیت یافت. به لطف حضرت باری‌تعالی، مسئله‌ی وحدت بین آحاد ملت مسلمان، نمونه‌ای موفق در میان ملت ایران دارد و دسیسه‌های دشمنان تأثیر زیادی در جهت مخدوش کردن آن نداشته است. ولی مسلماً بدخواهان همیشه در کمین این نعمت بزرگ هستند. آنچه آنان را امیدوار می‌سازد، برجسته‌سازی اختلافات است.

هر کار تفرقه انگیز سامان دادن به مقصود دشمن است

اختلافات عقیدتی و مذهبی گرچه یک وجه مهم از مقصود دشمن اسلام به شمار می‌رود و او به استفاده از آن بسیار دل بسته است؛ ولی به آن بسنده نخواهد کرد و تلاش دارد تا انواع تفاوت‌های نژادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و جغرافیایی را به بهانه‌هایی برای ایجاد اختلاف بین مردم مسلمان در ایران و در هر کشور اسلامی دیگری تبدیل نماید تا از این منظر، پاره پاره شدن امت اسلام و تحلیل رفتن قوای آن را به نظاره نشسته و در فرصت مناسب سلطه‌ی خود را بر آنان اِعمال نماید. دستور قرآن کریم در این موارد در آیه‌ی کریمه‌ی «وَ لا تَنازَعوا فَتَفْشَلوا و تَذْهَبَ ریحُکم» ذکر شده است. بنابراین هر فردی در هر جایگاهی، هر کاری را که به تفرقه بین مسلمانان بینجامد صورت دهد و در جامعه‌ی مسلمین تنازع ایجاد کند، دانسته یا نادانسته و خواسته یا ناخواسته، مقصود دشمنان اسلام را سامان داده است؛ و چگونه در این روزگار کسی می‌تواند چنین عملی را به جهل و غفلت خود نسبت دهد، در حالی‌که اینک طواغیت عالَم و در رأس آنان امریکای جنایتکار نقاب‌های فریبنده و پوشالین را از چهره‌ی کریه اهداف استعماری و نقشه‌های استکباری و سلطه‌جویانه‌ی خود کنار زده و دستکش‌های مخملین فریبگر را در آورده و چنگال خون‌آلود خود را به همه‌ی دنیا نشان داده‌اند؟

اکنون وقت آن است که مسلمانان به فکر فرو روند و حوادث را دقیق‌تر بنگرند. آیا اگر مسلمین یدِ واحده‌ای می‌بودند که مشت خود را با استحکام می‌فشرد، ملت فلسطین این‌گونه بی‌پناه، مورد ظلم و جنایت اشغالگران قرار می‌گرفت؟ و آیا اگر ملت‌ها و دولت‌های ساکن در حاشیه‌ی خلیج فارس اتحاد خود را در زیر عَلَم اسلام برقرار می‌ساختند، رجاله‌های بی‌هویت و فاسد جرئت پیدا می‌کردند تا از هزاران کیلومتر دورتر به سرزمین‌ها و دارایی‌های ایشان طمع ورزند؟

اتحاد کلمه علاج مشکلات امت اسلامی است

توصیه‌ی مؤکد و مکرر اینجانب به حکام کشور‌های اسلامی، خصوصاً کشور‌های منطقه غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس این است که دشمن واقعی خود را بشناسید و نقشه‌اش را دریافته، با آن مقابله نمایید. علاج مشکلات امت اسلامی، اتحاد کلمه، دوستی و تعاون در مسیر خیر و نیکی است. حاکمان جنایتکار امریکا و نظام جعلی صهیونی دشمنان قسم خورده این اتحاد و دوستی هستند. آنان فقط دشمن جمهوری اسلامی و ملت ایران و جبهه‌ی عظیم مقاومت اسلامی نیستند؛ بلکه با همه‌ی امت اسلام و از جمله ملت‌های غرب آسیا و شمال افریقا دشمنی دارند و در این امر حتی حکام این کشور‌ها که بسیاری از ایشان همکار آنان محسوب می‌شوند، از این امر مستثنی نمی‌باشند؛ همچنان‌که بی‌احترامی علنی و به‌کار بردن تعابیر زشت نسبت به بعضی از سران کشور‌های اسلامی از سوی رؤسای استکبار، در حافظه‌ی نزدیک شما و ما موجود است.

درس مهم اتحاد و عدم تنازع، درس اول مکتب اسلام در مورد نوع مواجهه با دشمن و دوست است. اما درس دوم آن، دفاع از یکدیگر در مقابل کفر و درس سوم، انواع همکاری‌ها و هم‌افزایی‌ها در مسائل مختلف زندگی مادی و معنوی مسلمانان از لحاظ ثروت، امنیت، علم و پیشرفت است که انتهای این مسیر، وصول به تمدن نوین اسلامی خواهد بود. بنابراین وحدت بین مسلمین سنگ بنای اصلی برای دستیابی به تمدن اسلامی عزیز و غالب است. این بسته‌ی مفهومی و فکری که آرزوی ما برای عالم اسلام در آن نهفته است، به نوبه‌ی خود تا حد قابل قبولی در ایران عزیز، صورت تحقق یافته و باز توصیه‌ی این خادم به آحاد ملت آن است که به هیچ‌وجه اجازه‌ی بروز هیچ اختلافی را در بین خود ندهند. در پایان امیدوارم با شفاعت‌های رسول مکرم و عترت طاهرین ایشان صلوات‌الله و سلامه علیه و علیهم، سایه‌ی پررحمت و برکت لطف الهی بر جوامع اسلامی افکنده شود و ایشان روز به روز در سایه‌ی عمل به فرامین الهی پله‌های ترقی و عزت را هر چه بیشتر از پیش بپیمایند.