جوان آنلاین: حزب «عهد ایران» پس از برگزاری کنگره تأسیسی و دریافت پروانه رسمی فعالیت، با صدور بیانیه‌ای اعلام موجودیت و فعالیت عمومی خود را آغاز کرد. این حزب اعلام کرده است که واژه «عهد» در نام آن، سرواژه سه آرمان «عدالت»، «همبستگی» و «دموکراسی» است و خود را حزبی اصلاح‌گر، راهبردمحور و توسعه‌گرا می‌داند.

در بیانیه «عهد ایران» تأکید شده است که این حزب، عهدی با ایران و برای ایرانیان است و مفهوم ایران در نام حزب، بیانگر دلبستگی به سرزمینی است که هم آب و خاک، هم دولت- ملت معاصر، هم فرهنگ و تمدنی ریشه‌دار و هم جامعه‌ای زنده و پویاست. این حزب هدف خود را ایجاد عهد و توافقی میان همه ایرانیان و نیز میان دولت و ملت عنوان کرده که زمینه‌ساز بالندگی ایران و تبدیل آن به خانه‌ای امن، پذیرا و مطلوب برای زندگی شکوفای همه ایرانیان باشد. «آرمان‌گرایی واقع‌نگرانه» نیز به‌عنوان مبنای رویکرد حزب معرفی شده و تقویت سه هم‌بسته «عدالت و آزادی»، «امنیت و توسعه» و «حکومت و جامعه» مورد تأکید قرار گرفته است. مؤسسان حزب عهد ایران، خود را از کنشگران اصلاح‌گر دهه‌های اخیر معرفی کرده‌اند که در تحولات سیاسی سال‌های گذشته گرد هم آمده و بر این باور مشترک تأکید کرده‌اند که باید «برای ایران در میدان بمانیم» و از فرصت‌سازی و گشایشگری برای ساختن ایران از مسیر اصلاح‌گرانه فاصله نگیریم.

در این بیانیه آمده است که اعضای حزب مسلمان، ایرانی و اصلاح‌گرند، اما در عین حال تکثر گرایش‌های سیاسی، باور‌ها و سبک‌های زندگی را به رسمیت می‌شناسند و از حق فعالیت سیاسی قانونی همه ایرانیان دفاع می‌کنند. آنان خود را ادامه‌دهنده سنت اصلاح‌گری دو سده گذشته ایران، از پیش از مشروطه تا امروز، دانسته‌اند. حزب عهد ایران سیاست را «هنر حل مسئله» می‌داند و سایر نیرو‌های دغدغه‌مند کشور را بخشی از راه‌حل، نه مسئله، تلقی می‌کند. بر همین اساس، آمادگی خود را برای ائتلاف‌های حل‌مسئله‌ای با نیرو‌هایی که برای حل مسائل ایران آماده هم‌افزایی هستند، اعلام کرده و افزایش همزمان قدرت حل مسئله نهاد‌های عمومی و توان نهاد‌های سیاسی و مدنی را از اهداف خود دانسته است. این حزب همچنین سیاست‌ورزی را پیشه‌ای شریف و در خدمت خیر همگانی معرفی کرده و بر اخلاق سیاسی، پرهیز از فساد و تقدم امنیت ملی، منافع ملی و خیر عمومی بر منافع حزبی تأکید کرده است. توجه به بهبود زندگی ضعیف‌ترین و محروم‌ترین شهروندان، رشد طبقه متوسط و دفاع از فقرا، مستضعفان و بی‌صدایان نیز از دیگر محور‌های این رویکرد است.

آرمان‌های حزب

در بخش دیگری از بیانیه، عدالت، آزادی، توسعه و آبادانی، مردم‌سالاری، امنیت، صلح عزتمندانه و پایدار، معنویت، برابری، همبستگی و رفاه، آرمان‌های حزب، برای زندگی بهتر همه ایرانیان در ایران قوی عنوان شده است. حزب عهد ایران عدالت را «ارزش مادر» در سیاست، دموکراسی را سازوکار مشارکت و پاسخگویی، همبستگی را شرط زندگی مشترک در جامعه متکثر و آزادی و برابری را حقوق بنیادین شهروندان می‌داند و توسعه، امنیت و رفاه را اهداف کانونی سیاست عمومی معرفی می‌کند.

بقای ایران و جمهوری اسلامی ایران نیز جهت‌بخش فعالیت حزب اعلام شده و بر تقویت مؤلفه‌های سخت و نرم قدرت ملی، از قدرت و بازدارندگی نظامی و قدرت اقتصادی تا دیپلماسی، رضایت شهروندان و قدرت معنایی، تأکید شده است. در عین حال، بیانیه تصریح می‌کند که حمایت از بقای ایران و جمهوری اسلامی به معنای تأیید همه سیاست‌ها و رویه‌های نظام سیاسی نیست.

عدالت‌خواهی، کاهش فقر و نابرابری، مقابله با تبعیض، طرد، فساد و فرودست‌سازی و توجه به ابعاد مختلف عدالت اقتصادی، جنسیتی، دیجیتال، قضایی، آموزشی، سلامت، زیست‌محیطی، سیاسی، منطقه‌ای و فضایی نیز از دیگر آرمان‌های اعلام‌شده حزب است. حزب عهد ایران همچنین خود را استقلال‌طلب و مخالف استعمار، استثمار و تجاوزگری معرفی کرده و استقلال راهبردی ایران را یکی از مهم‌ترین دارایی‌های کشور دانسته است؛ در عین حال خواستار آن شده که ایران نه در انزوا، بلکه به‌عنوان «حلقه وصلی قدرتمند و پایدار» در منطقه و جهان ایفای نقش کند. در حوزه علم و توسعه نیز حزب ضمن تأکید بر بهره‌گیری از دانش و تجارب جهانی، خود را «غرب‌گرا» نمی‌داند و بر الگویی از توسعه تأکید می‌کند که با میراث تاریخی، نهادی، فرهنگی و تمدنی ایران پیوند داشته باشد. مردم‌سالاری، مشارکت، نمایندگی، پاسخگویی، دفاع از حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی و سیاسی نیز در شمار اصول محوری بیانیه قرار گرفته است.

مسیر و روش سیاست‌ورزی

«عهد ایران» روش خود را اصلاح‌گرانه، قانونی، خشونت‌پرهیز و تدریجی معرفی کرده و تأکید دارد که تحقق خیر همگانی را در چارچوب جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کند. این حزب بر سیاست توافق‌گرا و پل‌ساز تأکید دارد و سیاست را نه میدان حذف دیگری، بلکه عرصه همکاری، توافق و رقابت بالنده برای حل مسائل می‌داند. قانون‌گرایی، اصلاح قوانین و نهاد‌ها از مسیر قانونی، دفاع از نقد قانون، حق تشکل‌یابی و اعتراض مسالمت‌آمیز، از دیگر اصول اعلام‌شده است. حزب همچنین خشونت‌پرهیزی و تدریج‌گرایی را مبنای مسیر خود دانسته و از سیاست‌های دفعی و شوک‌آور فاصله گرفته است. انتخابات و صندوق رأی نیز جایگاهی کانونی در رویکرد حزب دارد. «عهد ایران» با پذیرش وجود چالش‌ها و محدودیت‌ها در انتخابات، بر تلاش برای افزایش مشارکت، رقابت انتخاباتی و اثربخشی رأی شهروندان و نیز ارتقای جایگاه نهاد‌های انتخابی تأکید کرده است. این حزب خود را نیرویی میانه و عمل‌گرا معرفی کرده که از دوقطبی‌سازی، پوپولیسم و سیاست مبتنی بر محبوبیت فاصله می‌گیرد و تقویت میانه سیاسی توافق‌ساز و سیاست‌ورزی مسئله‌محور را دنبال می‌کند.

اولویت‌های سیاستی

گسترش آموزش و خدمات سلامت همگانی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و شهری، حمایت از حقوق نیروی کار، دولت توسعه‌گرای رفاهی، سیاست صنعتی تولیدگرا، افزایش مشاغل باکیفیت، مسکن اجتماعی، مالیات‌گیری بازتوزیعی، اقتصاد رقابتی و کارآمد، افزایش صادرات، تقویت امنیت عمومی و حمایت از آسیب‌پذیرترین شهروندان از اولویت‌های سیاستی حزب اعلام شده است. همچنین حزب عهد ایران خود را حزبی محیط‌زیستی معرفی کرده و صیانت از آب، خاک و هوا، زیست‌پذیری ایران، حفاظت از سرمایه‌های بین‌نسلی و گذار عادلانه به انرژی‌های پاک را مورد تأکید قرار داده است. در پایان بیانیه، عهد ایران، عهدی با ایرانیان برای کمک به ساختن «دولت دادگر» و «ملت توانگر» توصیف شده است؛ عهدی برای قوی، آباد، آزاد، عادلانه و پایدار کردن ایران و ماندن در میدان، به‌ویژه هنگامی که پای ایران در میان است. این حزب هدف خود را افق‌گشایی از طریق سیاستی در خدمت زندگی در ایران و تحقق سه آرمان عدالت، همبستگی و دموکراسی اعلام و تأکید کرده است که تحقق این عهد بدون همراهی و پیوستن فعالان و هم‌وطنان هم‌آرمان و هم‌مسیر ممکن نخواهد بود.