جوان آنلاین: معاون توسعه طرح‌های شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از راه‌اندازی و اتصال نهایی واحد بخار ۲۹۰ مگاواتی نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو در استان کرمانشاه به شبکه سراسری خبر داد و اعلام کرد که با بهره‌برداری از این واحد، بازده نیروگاه به ۵/۵۸ درصد می‌رسد و بدون مصرف حتی یک قطره سوخت اضافی، سالانه از مصرف ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز یا ۶۰۰ میلیون لیتر گازوئیل جلوگیری خواهد شد.



روح‌الله اسپنانی در جمع خبرنگاران با اعلام ورود جدیدترین واحد بخار کشور به مدار تولید از روز دوشنبه با حضور وزیر نیرو اظهار داشت: فرایند راه‌اندازی واحد بخار کلاس F نیروگاه سیکل ترکیبی کرمانشاه به مراحل نهایی رسیده است و تا پایان روز شنبه به صورت کامل وارد شبکه سراسری برق کشور شده و تا ۲۹۰ مگاوات توان پاک به ظرفیت شبکه اضافه می‌شود. وی درباره مختصات فنی و مزیت‌های زیست‌محیطی این پروژه افزود: این واحد از نوع بخار سیکل ترکیبی است که بدون نیاز به مصرف هرگونه سوخت اضافه و فقط با بازیافت حرارت خروجی دو واحد گازی فعال نیروگاه، برق تولید می‌کند. راندمان بخش گاز این نیروگاه حدود ۳۹درصد بود که با ورود بخش بخار، راندمان کل مجموعه به ۵/۵۸ درصد می‌رسد، یعنی جهشی ۵/۱۸ درصدی که جزو بالاترین راندمان‌های نیروگاهی در سراسر کشور به‌شمار می‌رود. معاون شرکت برق حرارتی افزود: این پروژه دومین واحد بخار کشور در مقیاس ۳۰۰ مگاواتی محسوب می‌شود و سالانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی یا معادل ۶۰۰ میلیون لیتر سوخت مایع (گازوئیل) صرفه‌جویی به همراه دارد. واحد نخست، نیروگاه رودشور بود که طی ماه‌های گذشته به بهره‌برداری رسید.

اسپنانی درباره ساختار فنی این مجتمع نیروگاهی توضیح داد: این مجموعه شامل دو واحد گازی کلاس F به ظرفیت ۳۱۰ مگاوات و یک واحد بخار ۲۹۰ مگاواتی است. همچنین برای مواقع اضطراری و فصل زمستان، سه مخزن سوخت پشتیبان با ظرفیت مجموع ۹۹ هزار مترمکعب احداث شده است. برق تولیدی نیروگاه از طریق پست و خطوط ۴۰۰ کیلوولت به رینگ سراسری منتقل شده و قابلیت توزیع در تمام شبکه کشور را دارد.

تکمیل تعهد ۳ هزار مگاواتی واحد بخار بند ۱۹ قانون بودجه

وی با اشاره به کارنامه یک‌ساله توسعه واحد‌های بخار خاطرنشان کرد: طی ۱۲ ماه گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۲۳ مگاوات واحد بخار سیکل ترکیبی به مدار آمده است که هیچ فشاری بر شبکه سوخت کشور وارد نمی‌کند و مصرف سوخت را به صفر می‌رساند. معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی تأکید کرد: تکلیف قانونی بند ۱۹ بودجه سال ۱۳۹۹ مبنی بر احداث ۳ هزار مگاوات واحد بخار با مشارکت بخش خصوصی به‌طور کامل محقق شد. آخرین بخش‌های این پکیج شامل واحد‌های بخار نیروگاه‌های عسلویه و فردوسی بود که به ترتیب در خرداد و تیرماه امسال به مدار آمدند. همچنین امسال نخستین واحد زمین‌گرمایی کشور در بستر کوه سبلان افتتاح شد که از گرمای عمق زمین برق تولید می‌کند.

وی، مجموع صرفه‌جویی گاز حاصل از این طرح‌ها را ۵/۲ میلیارد مترمکعب در سال برشمرد و افزود: تعهد ۱۰۰ درصدی بخش بخار نیروگاه‌های حرارتی طی یک سال اخیر به‌طور کامل اجرایی شده است. اسپنانی با تأکید بر رعایت بالاترین استاندارد‌های محیط‌زیستی اذعان داشت: با ورود این واحد بخار ۳۰۰ مگاواتی، میزان انتشار آلاینده‌ها و حرارت اتلافی به فضا بیش از ۵۰ درصد کاهش می‌یابد که نقشی اساسی در صیانت از منابع ملی و محیط‌زیست ایفا می‌کند. اسپنانی در مورد چالش‌های اقتصاد برق، نحوه فروش در بورس انرژی و ناترازی مالی وزارت نیرو توضیح داد: در گذشته برای حمایت از سرمایه‌گذاران، مدل خرید تضمینی برق تعریف شد تا سرمایه‌گذار با اطمینان از بازگشت سرمایه و دریافت تسهیلات از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی وارد میدان شود. با این حال، فاصله عمیق میان تعرفه‌های تکلیفی و قیمت واقعی خرید، به همراه جهش‌های تورمی سنگین، باعث شد این قرارداد‌ها توان پوشش هزینه‌ها را از دست بدهند و انباشت مطالبات سرمایه‌گذاران به یک ناترازی مالی گسترده برای وزارت نیرو تبدیل شود.

وی با اشاره به تغییر رویکرد‌ها برای جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری یادآور شد: سیاست‌گذاری‌ها به سمت آزادسازی فروش برق در بورس انرژی، توسعه تابلوی سبز و تابلوی آزاد سوق یافته است تا تولیدکنندگان بتوانند با فروش مستقیم برق به صنایع، نقدینگی و منافع اقتصادی خود را تأمین کنند؛ هرچند باید تعادل میان عرضه در بازار عمده‌فروشی، بورس انرژی و رعایت تعهدات تأمین شبکه سراسری حفظ شود تا ناترازی به بازار آسیبی نزند. معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی همچنین از تدوین بسته سرمایه‌گذاری جدید برای بخش بخار نیروگاه‌های خصوصی خبر داد و اظهار داشت: برای احداث بخش‌های بخار باقی‌مانده که تحت مالکیت بخش خصوصی است، حدود ۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری نیاز است. از آنجا که به دلیل تورم و افزایش شدید هزینه‌های خرید تجهیزات و اجرا، مدل‌های پیشین مانند ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید توجیه اقتصادی گذشته را ندارند، مدل‌های مالی جدیدی بر پایه فروش در تابلوی آزاد بورس انرژی طراحی و پیشنهاد شده است که با اخذ مجوز از شورای اقتصاد و دولت، جهش بزرگی در این بخش رقم خواهد خورد. اسپنانی در خصوص آمادگی نیروگاه‌ها برای فصل سرما و تأمین برق زمستان خاطرنشان کرد: جلسات هماهنگی بسیار فشرده‌ای میان وزارت نیرو و وزارت نفت در حال برگزاری است. از نظر ظرفیت فنی و آمادگی واحد‌های نیروگاهی هیچ‌گونه کمبودی برای تولید برق زمستانه وجود ندارد و چالش اصلی فقط تأمین سوخت است که با برنامه‌ریزی برای تنوع‌بخشی به سبد سوخت تحویلی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت واحد‌های سیکل ترکیبی، تلاش می‌شود جریان پایدار برق کشور بدون اختلال حفظ شود.