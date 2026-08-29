جوان آنلاین: رضا نواز - سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور - در گفتوگو با خبرنگار، اظهار کرد: تامین و توزیع بنزین کماکان بی وقفه ادامه دارد، البته در ایام شهریور و سفرهای تابستانی هر سال با افزایش مصرف روبهرو میشویم، امسال هم علاوه بر این موقعیت، به دلیل شایعات فضای مجازی تقاضا برای مصرف افزایش پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا، سخنگوی صنف جایگاههای سوخت گفت: بخش قابل توجهی از مردم تهران و شهرها زیر ۱۰ لیتر سوخت گیری میکنند که این سوخت گیری غیر ضروری است و ۱۰ لیتر سوخت برای خودرو یعنی اینکه همچنان بنزین در باک خودرو موجود است و نیازی به مراجعه به پمپ بنزین نیست.
وی ادامه داد: در شرایطی که صفهایی شلوغ در پمپ بنزین تشکیل میشود، نیازی برای سوختگیری غیرضرور وجود ندارد. نباید جلو پمپ بنزین ترافیک ایجاد شود تا نفتکشهایی که سوخت رسانی و حمل سوخت را بر عهده دارند، بتوانند به جایگاه برسند و تخلیه سوخت انجام دهند.
نواز همچنین گفت: احتمال میدهیم از مهرماه با کاهش سفرهای تابستانی، شاهد افت مصرف هم باشیم.
به گفته سخنگوی صنف جایگاههای سوخت مصرف روزانه بنزین تهران به طور میانگین ۱۸ تا ۱۹ میلیون لیتر باید باشد که اخیراً این رقم به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ۲۶ تا ۲۷ میلیون لیتر رسیده است.
نواز همچنین در مورد استفاده از گاز سی ان جی به جای بنزین گفت: خودروهایی که دوگانه سوزند از گاز سی ان جی استفاده میکنند، اما ظرفیت بیشتری میتواند از گاز سی ان جی جایگزین بنزین شود و خودروهایی که دوگانه هستند اگر از این سوخت استفاده کنند، مقدار زیادی فشار روی مصرف بنزین کاهش پیدا میکند.