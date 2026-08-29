یک کارشناس هواشناسی با هشدار نسبت به بارندگی گسترده در شمال‌غرب کشور گفت: طی دو روز آینده رگبار در چند استان شدت می‌گیرد و کشاورزان برای جلوگیری از خسارت، محصولات خود را جابه‌جا کنند.

جوان آنلاین: محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: طی دو روز آینده، ضرایب ناپایداری پس از مدت‌ها به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، شمال کرمانشاه و به‌تدریج از سمت غرب سواحل دریای خزر، شاهد بارندگی نسبتاً سراسری خواهیم بود.

وی افزود: اگر محصولات کشاورزی در فضای باز قرار دارند، برای جلوگیری از هرگونه خسارت توصیه می‌کنیم محصولات را به مکان‌های مسقف منتقل کنند.

اصغری بیان کرد: اوج رگبارها مطابق با الگوی نقشه‌های هواشناسی، روز یکشنبه در مناطقی از استان آذربایجان شرقی از جمله سراب، استان‌آباد، هریس و لیوان رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: همچنین روز دوشنبه (۹ شهریور) شدت بارندگی‌ها در استان اردبیل و شهرهایی همچون خلخال، گیوی، سرعین، مشگین‌شهر، گرمی و بیله‌سوار به اندازه‌ای خواهد بود که ما را متقاعد به صدور هشدار کرده است.

کارشناس هواشناسی تصریح کرد: نکته مهم برای گردشگران، مواج شدن دریای خزر حداقل طی امروز و فرداست؛ بنابراین تقاضا داریم گردشگران از آبتنی و شنا در دریای خزر جداً خودداری کنند.

وی یادآور شد: انتظار داریم با الگویی که به آن اشاره شد، از گرمای هوا به‌طور نسبی در استان‌های واقع در نیمه شمالی و غربی کشور کاسته شود.

اصغری گفت: در استان ایلام، از امروز (شنبه، ۷ شهریور) تا روز دوشنبه (۹ شهریور) با ناپایداری‌های محلی به شکل وزش باد و گردوخاک مواجه خواهید شد.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین استان مرکزی و شهرهایی همچون کمیجان و خنداب، برای روز یکشنبه (۸ شهریور) آمادگی روبه‌رو شدن با بارندگی را پس از مدت‌ها، البته به شکل موقتی، داشته باشید.