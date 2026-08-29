جوان آنلاین: فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره نظارت سازمان ملی استاندارد بر کیفیت و ایمنی خودروها نیز گفت: استانداردهای ۸۵گانه خودرو در حال حاضر تقریباً از سوی ۱۰۰ درصد خودروهای تولید داخل رعایت میشود و علاوه بر آن، در طول دوره فرآیند و تولید خودرو نیز بهطور مرتب نمونهبرداری و پایش انجام میشود.
وی در برنامه تلویزیونی با تأکید بر اینکه استانداردهای ۸۵گانه دیگر کافی نیست، اظهار کرد: استاندارد مربوط به خودرو در اوایل سال جاری مورد تجدیدنظر قرار گرفت و تعداد استانداردها به ۱۲۲ مورد افزایش پیدا کرد. البته این موضوع تنها مختص ایران نیست و در سایر کشورهای جهان نیز استانداردهای خودرو به همین شکل در حال افزایش و بهروزرسانی است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: برای اجرای استانداردهای جدید، لازم است پلتفرمها و تولیدکنندگان، پلتفرمهای خود را به سطحی برسانند که امکان تولید محصول با ویژگیهای تعیینشده وجود داشته باشد و امکان آزمون آن نیز در کشور فراهم شود.
وی اضافه کرد: همچنین قطعات و تجهیزات و اکسسوریهایی که روی خودرو نصب میشوند باید قابلیت رعایت الزامات استاندارد را داشته باشند.
انصاری گفت: برای اجرای استانداردهای جدید خودرو، جدول زمانبندی تعریف کردهایم که اجرای آن از سال آینده آغاز خواهد شد.
وی اظهار کرد: این برنامه با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به مصوبه شورای عالی استاندارد تدوین شده و از خودروسازان نیز در این زمینه نظرسنجی خواهد شد تا بر اساس برنامه زمانبندی، اجرای استانداردهای جدید آغاز شود.