اعطاء وام تسهیلات اشتغال زایی به سربازان ماهر منقضی خدمت

جوان آنلاین: سازمان نظام وظیفه فراجا طی اطلاعیهای گفت: همزمان با فرا رسیدن میلاد با سعادت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) و در راستای اجرای سیاستهای اشتغالزایی ، سربازان ماهر منقضی خدمت در نیروهای مسلح که از اول مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ خدمت وظیفه عمومی خود را به اتمام رسانده و کارت پایان خدمت دریافت نمودهاند میتوانند با مراجعه به سامانهی سماسو به نشانیhttps://reg.samasoo.ir/users در مرحله اول ثبتنام وام تسهیلات اشتغالزایی سربازان ماهر شرکت و درخواست خود را ثبت نمایند.
به گزارش ایسنا، در ادامه این اطلاعیه آمده است: این تسهیلات صرفا به سربازان ماهر منقضی خدمتی تعلق میگیرد که مستندات مربوط به مهارت خود را در سامانه مذکور بارگذاری کرده و در زمان تعیین شده نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند؛ اولویت واگذاری تسهیلات مذکور با افراد برتر مسابقات، سربازان متاهل و افرادی است که در بازه تعیین شده زودتر نسبت به ثبتنام و تکمیل مدارک اقدام کنند.
بر اساس گزارش سایت پلیس، در این اطلاعیه ذکر شده است: مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان به نشانیwww.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیامرسان های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی @khabaresarbazi از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.