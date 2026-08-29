اعطاء وام تسهیلات اشتغال زایی به سربازان ماهر منقضی خدمت

سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سربازان ماهر منقضی خدمت نیروهای مسلح که از اول مهرماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ خدمت خود را به اتمام رسانده وکارت پایان خدمت اخذ نموده‌اند، می‌توانند از روز دوشنبه ۹ شهریور نسبت به ثبت درخواست وام تسهیلات اشتغال‌زایی اقدام کنند.

جوان آنلاین: سازمان نظام وظیفه فراجا طی اطلاعیه‌ای گفت: همزمان با فرا رسیدن میلاد با سعادت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) و در راستای اجرای سیاست‌های اشتغال‌زایی ، سربازان ماهر منقضی خدمت در نیروهای مسلح که از اول مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ خدمت وظیفه عمومی خود را به اتمام رسانده و کارت پایان خدمت دریافت نموده‌اند می‌توانند با مراجعه به سامانه‌ی سماسو به نشانیhttps://reg.samasoo.ir/users در مرحله‌ اول ثبت‌نام وام تسهیلات اشتغال‌زایی سربازان ماهر شرکت و درخواست خود را ثبت نمایند.

به گزارش ایسنا، در ادامه این اطلاعیه آمده است: این تسهیلات صرفا به سربازان ماهر منقضی خدمتی تعلق می‌گیرد که مستندات مربوط به مهارت خود را در سامانه‌ مذکور بارگذاری کرده و در زمان تعیین شده نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند؛ اولویت واگذاری تسهیلات مذکور با افراد برتر مسابقات، سربازان متاهل و افرادی است که در بازه تعیین شده زودتر نسبت به ثبت‌نام و تکمیل مدارک اقدام کنند.

بر اساس گزارش سایت پلیس، در این اطلاعیه ذکر شده است: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانیwww.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام‌رسان های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی @khabaresarbazi از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.