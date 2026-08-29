پاداش ۳۲۰ میلیون تومانی برای کشف ماینر غیرمجاز

جوان آنلاین: هادی سفیدمو در گفتوگو با برنامه رادیو گفتوگو، با اشاره به شناسایی و توقیف بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز از سال ۱۳۹۹ تاکنون، گفت: متأسفانه پدیده استخراج غیرمجاز رمزارز، مشکلات عدیدهای برای کشور و مشترکین قانونی ایجاد کرده و عدهای قلیل از این فرصت سوءاستفاده میکنند. با وجود برخوردهای ویژه شرکت توانیر و وزارت نیرو، هنوز نتوانستهایم این پدیده را بهطور کامل جمعآوری کنیم. این موضوع نیازمند همکاری همه دستگاههای دولت و ارکان حاکمیت است، چرا که این پدیده فقط به صنعت برق محدود نمیشود و همه نهادها باید پای کار بیایند.
وی با بیان اینکه استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر، تهران و استانهای خراسان شمالی و جنوبی و چهارمحال و بختیاری بیشترین آمار کشفیات را به خود اختصاص دادهاند، افزود:« استانهای مرزی که مرز آبی دارند، کانون ورود ماینرهای قاچاق هستند و هرچه تعداد ماینرها بیشتر باشد، آمار کشفیات نیز بالاتر میرود. همچنین در استانهای گرمسیر، شبکه برق ما برای پاسخگویی به بار سرمایشی مشترکین طراحی شده و متخلفین از این ظرفیت برای استخراج غیرمجاز سوءاستفاده میکنند. تهران نیز به دلیل مرکزیت و وجود زیرساختهای انرژی، با این معضل مواجه است.»
روشهای شناسایی ماینرهای غیرمجاز متنوع و پیشرفته است
سفیدمو با تاکید بر اینکه روشهای شناسایی ماینرهای غیرمجاز متنوع و پیشرفته است، تصریح کرد: ما با استفاده از روشهای فنی، دادههای کنتورها، دانش همکاران در حوزه توزیع و انتقال، و همچنین کمک دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، این دستگاهها را شناسایی میکنیم. اما نکته قابلتوجه این است که حدود ۳۰ درصد از کشفیات، نتیجه گزارشهای مردمی بوده است.
ماینرها دستگاههای پرصدا و پرمصرفی هستند و افت ولتاژ و مشکلات شبکه، همسایگان را آگاه میکند که میتوانند با گزارشهای خود، به ما در برخورد سریعتر با متخلفین کمک کنند.
وی با اشاره به عزم جدی شرکت توانیر برای مقابله با این پدیده، گفت: به همه متخلفین هشدار میدهم که شناسایی و کشف خواهند شد. ممکن است زمان برخورد متفاوت باشد، اما قطعاً به آنها خواهیم رسید. از مردم عزیز نیز درخواست میکنم که با گزارش موارد مشکوک، ما را در این مسیر یاری کنند تا بتوانیم هرچه سریعتر با این معضل مقابله کرده و آرامش را به شبکه برق و مشترکین قانونی بازگردانیم.
هادی سفیدمو، مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزداراییهای شرکت توانیر، در ادامه با اشاره به اهمیت گزارشهای مردمی در شناسایی ماینرهای غیرمجاز، گفت: از هموطنان عزیز درخواست دارم که هرگونه نوسان برق یا افت ولتاژ مشکوک را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به ما اطلاع دهند. تاکنون نیز برای گزارشدهندگان، پاداش در نظر گرفته شده و از ابتدای سال جاری، نزدیک به ۸ میلیارد تومان به عزیزانی که در این مسیر به صنعت برق کمک کردهاند، پرداخت شده است. متأسفانه این ماینرها از زالو هم بدتر هستند؛ زالو پس از مدتی جدا میشود، اما ماینر تا زمانی که پیدا و جمعآوری نشود، به شبکه متصل میماند و از برق استفاده میکند.
ماینرهای غیرمجاز حدود ۵ درصد از کل مصرف برق کشور
وی با بیان اینکه فعالیت ماینرهای غیرمجاز حدود ۵ درصد از کل مصرف برق کشور و بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از ناترازی اوج بار را به خود اختصاص داده است، افزود: هر دستگاه ماینر بهطور متوسط معادل مصرف برق ۱۰ تا ۱۵ واحد مسکونی برق مصرف میکند. در حالی که از مردم خواسته شده مصرف خود را مدیریت کنند، این دستگاهها بهطور مداوم و غیرمجاز از شبکه تغذیه میشوند. اگر این ماینرها از مدار خارج شوند، تأثیر قابلتوجهی بر کاهش خاموشیها و پایداری شبکه خواهد داشت. برای نمونه، شبی را در مرکز پایش مشاهده کردم که حدود ۲۰۰ مگاوات مدیریت بار خانگی انجام میشد؛ اگر ماینرهای غیرمجاز وجود نداشتند، نیازی به این مدیریت نبود.
سفیدمو با تاکید بر اینکه ماینرهای غیرمجاز علاوه بر افزایش مصرف، به شبکه برق نیز آسیب جدی وارد میکنند، تصریح کرد: بار مداوم و بیوقفه این دستگاهها باعث فرسودگی زودهنگام شبکه، کابلها، کلیدها، ترانسها و تجهیزات توزیع میشود. این شبکه که برای استفاده عموم طراحی شده، تحت فشار مداوم ماینرها به سرعت فرسوده شده و هزینههای تعمیر و نگهداری را افزایش میدهد.
همچنین همکاران ما در شرکتهای توزیع در خط مقدم این مبارزه، با تهدیدهای متخلفین مواجه میشوند و نیازمند حمایت همه دستگاههای اجرایی و امنیتی هستند.
وی با اشاره به افزایش کشفیات ماینرهای غیرمجاز در سال ۱۴۰۴، افزود: جالب اینجاست که علیرغم شرایط جنگ، همکاران ما با جدیت بیشتری به این موضوع پرداختهاند و از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز جمعآوری شده است. این نشان میدهد که عزم جدی برای مقابله با این پدیده وجود دارد.
از همه مردم، مسئولان استانی و نمایندگان دولت درخواست میکنم که پای کار بیایند تا با همکاری یکدیگر، بتوانیم این پدیده را مهار کرده و خاموشیها را کاهش دهیم و پایداری شبکه را افزایش دهیم.
پاداش گزارشهای مردمی بهصورت تصاعدی طراحی شده است
هادی سفیدمو، مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزداراییهای شرکت توانیر، در ادامه با اشاره به فعالیتهای صنعت برق در شرایط جنگ تحمیلی، گفت: علیرغم جنگ نابرابر و شرایط بحرانی کشور، همکاران ما در صنعت برق، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، با وجود درگیریهای دیگر، پای کار بودند و در این حوزه به ما کمک کردند تا بتوانیم بخشی از آرامش کشور را حفظ کنیم و امنیت انرژی و نعمت برق را برای همه عزیزان در کشور تأمین کنیم.
هدف ما این بود که در شرایط جنگی، آرامش را به خانههای مردم بازگردانیم. از همینجا از همه همکاران عزیزم در شرکتهای توزیع که جوانمردانه، دلاورانه و جهادگونه در این عرصه فعالیت میکنند، تشکر میکنم.
وی با بیان اینکه پاداش گزارشهای مردمی بهصورت تصاعدی طراحی شده است، افزود: سقف پاداش برای مشارکت مردم در شناسایی ماینرهای غیرمجاز، ۳۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.
برای دستگاههای ماینری که بهصورت اپیدمی (زیر ۱۰ دستگاه) کشف میشوند، پاداشهای جداگانهای در نظر گرفته شده است: برای ۱۰ دستگاه اول، هر دستگاه ۳ میلیون تومان؛ برای ۱۰ دستگاه دوم، هر دستگاه ۲ میلیون تومان و برای مابقی، هر دستگاه یک و نیم میلیون تومان. بهعنوان مثال، اگر شخصی ۲۱ دستگاه ماینر را گزارش کند، مجموع پاداش وی ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. این پاداش تصاعدی طراحی شده تا انگیزه بیشتری برای همکاری مردم ایجاد کند و بتوانیم از این طریق، گامهای مؤثرتری در مقابله با این پدیده برداریم.