قیمت بنزین در انگلیس باز هم رکورد شکست

قیمت بنزین در انگلیس در پی افزایش بهای انرژی در بازارهای جهانی ناشی از جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به بالاترین سطح نزدیک چهار سال اخیر رسیده و فشار تازه‌ای بر هزینه زندگی خانوارهای این کشور وارد کرده است.

جوان آنلاین: روزنامه گاردین گزارش داد که متوسط قیمت بنزین در انگلیس به ۱۶۱.۶ پنس در هر لیتر رسیده که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۲ (آبان/آذر ۱۴۰۱) به شمار می‌رود. متوسط قیمت گازوئیل نیز اکنون ۱۸۳.۴ پنس در هر لیتر است.

این افزایش در آستانه تعطیلات آخر هفته انگلیس رخ داده که انتظار می‌رود میلیون‌ها نفر همزمان با پایان تعطیلات تابستانی با خودرو راهی سفر شوند. برآورد شرکت خدمات خودرویی «آرای‌سی» نشان می‌دهد تردد در بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی انگلیس ممکن است به بالاترین سطح از زمان آغاز ثبت این آمار در سال ۲۰۱۵ برسد.

گاردین افزایش قیمت‌ها را به رشد هزینه عمده‌فروشی سوخت در پی جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران مرتبط دانسته و نوشته است که نهاد ناظر بر رقابت در بازارهای انگلیس به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها و احتمال سودجویی برخی عرضه‌کنندگان، نظارت بر بازار سوخت را تشدید کرده است. این نهاد پیشتر اعلام کرده بود شماری از جایگاه‌ها کاهش قیمت‌های عمده‌فروشی را با تأخیر به مصرف‌کنندگان منتقل کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، نفت برنت پیش از آغاز تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ماه فوریه (اسفند) حدود ۷۲ دلار در هر بشکه معامله می‌شد، اما پس از آغاز جنگ، در ماه آوریل (فروردین/ اردیبهشت) تا ۱۲۶ دلار افزایش یافت. این شاخص پس از نوسانات ماه‌های اخیر اکنون در محدوده ۸۹.۶ دلار قرار دارد که همچنان به میزان محسوسی بالاتر از سطح پیش از جنگ است.

افزایش قیمت بنزین تازه‌ترین نشانه از سرایت پیامدهای اقتصادی جنگ رمضان به زندگی روزمره مردم انگلیس است؛ کتابخانه مجلس عوام این کشور به تازگی در گزارشی رسمی اعلام کرد که آثار جنگ اکنون به شاخص تورم و قبوض خانوارها منتقل شده است.

تورم انگلیس در ماه ژوئیه (تیر/مرداد) به ۲.۹ درصد افزایش یافت و متوسط قیمت گاز خانگی نیز نسبت به ماه قبل حدود ۱۵ درصد بالا رفت. نرخ وام‌های مسکن با بهره ثابت نیز از زمان آغاز جنگ افزایش محسوسی داشته است.

پیامدهای اقتصادی جنگ به انگلیس محدود نمانده است. برآوردهای منتشرشده در اروپا نشان می‌دهد که چهار کشور هلند، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا از ماه مارس تا اوت (اسفند تا شهریور) در مجموع نزدیک به ۴۱ میلیارد یورو هزینه اضافی برای واردات سوخت‌های فسیلی متحمل شده‌اند.

همزمان با آشکارتر شدن این هزینه‌ها، فشارها برای پایان دادن به جنگ و فاصله گرفتن دولت‌های اروپایی از سیاست نظامی واشنگتن افزایش یافته است.

رهبران ۱۰ اتحادیه بزرگ انگلیس که بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر را نمایندگی می‌کنند، اوایل ماه جاری از اندی برنهام نخست وزیر این کشور خواستند برای پایان دادن به جنگ بر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فشار وارد کند و اجازه استفاده از پایگاه‌های انگلیس برای حملات آمریکا علیه ایران را لغو کند. آنها جنگ را عامل تشدید بحران هزینه زندگی در انگلیس داستند.

انتقاد از رویکرد واشنگتن در پارلمان انگلیس نیز بازتاب یافته و شماری از نمایندگان طی ماه‌های اخیر درباره آثار جنگ بر قیمت انرژی و معیشت مردم هشدار داده‌اند.

دولت انگلیس نیز با وجود همراهی سیاسی با برخی مواضع واشنگتن، اعلام کرده که در عملیات تهاجمی علیه ایران مشارکت نکرده و پایان درگیری و بازگشت به مسیر دیپلماتیک را خواستار است. مقام‌های انگلیسی اذعان کرده‌اند که اختلال در بازار انرژی ناشی از جنگ به شکل مستقیم هزینه سوخت، قبوض انرژی و سایر مخارج خانوارها را افزایش داده است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی اسفند ماه سال گذشته در اقدامی مغایر با اصول منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین‌الملل تجاوز نظامی علیه ایران را آغاز کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده است که اقدامات دفاعی خود را در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع انجام داده و مسئولیت پیامدهای منطقه‌ای و اقتصادی این بحران برعهده آغازکنندگان جنگ است.