کد خبر: 1376572
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تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۴
اقتصاد » اخبار کلی

رایانه‌ها با گوشی‌های اندرویدی خاموش می‌شوند

رایانه‌ مایکروسافت در حال کار بر روی یک ویژگی برنامه «اتصال به ویندوز» (Link to Windows) است که به شما امکان می‌دهد رایانه خود را با گوشی اندرویدی خود خاموش، راه‌اندازی مجدد کرده یا به حالت خواب ببرید.

جوان آنلاین: مایکروسافت سخت مشغول کار بر روی ادغام ویندوز ۱۱ با اندروید بوده است. آن گونه که در ژوئیه مشاهده شد، این شرکت در حال نمونه‌سازی اولیه چندین ویژگی، از جمله یک برنامه پیام‌رسان مستقل است که می‌توانید آن را پین کنید و از منوی استارت به آن دسترسی داشته باشید. همین چند هفته پیش، اعضای «ویندوز اینسایدر» به یک آزمایش جدید «فون لینک» (Phone Link) دسترسی پیدا کردند که اطلاعات بیشتری را در یک نگاه ارائه می‌دهد. همچنین، کدی که اخیرا در برنامه «اتصال به ویندوز»، برنامه همراه اندروید برای «فون لینک»، پیدا شده است، به ویژگی دیگری اشاره دارد که ممکن است به زودی برای کاربران قابل دسترس شود.

کدی که در برنامه «اتصال به ویندوز» پنهان شده است، در طول یک بررسی APK که توسط Windows Latest انجام شد، کشف شد. طبق رشته‌های کد، این برنامه به زودی می‌تواند به کاربران امکان دهد از راه دور رایانه خود را با تلفن اندروید خود خاموش، راه‌اندازی مجدد کرده یا به حالت خواب ببرند. به طور خاص، دستوراتی برای راه‌اندازی مجدد، به خواب بردن، خاموش کردن، به‌روزرسانی و راه‌اندازی مجدد و همچنین به‌روزرسانی و خاموش کردن رایانه وجود دارد.

برنامه «اتصال به ویندوز» در حال حاضر به کاربران امکان می‌دهد رایانه خود را از طریق گوشی خود قفل کنند. با این حال، در حال حاضر هیچ گزینه‌ای برای خاموش کردن، راه‌اندازی مجدد یا به خواب بردن رایانه وجود ندارد. این دستورات تازه کشف شده برای ساخت بر اساس عملکرد قفل موجود در نظر گرفته شده‌اند.

بسته به گزینه‌ای که کاربران انتخاب می‌کنند، برنامه ممکن است یک اعلان برای آنها ارسال کند. برای مثال، دستورات خاموش کردن و راه‌اندازی مجدد با هشداری مبنی بر احتمال از دست دادن کارهای ذخیره نشده همراه هستند. قرار دادن رایانه در حالت خواب، هشداری مبنی بر قطع ارتباط تلفن شما با «فون لینک» نمایش می‌دهد، بنابراین باید رایانه خود را به صورت دستی فعال کنید.

اگر سعی کنید رایانه خود را در حین به‌روزرسانی خاموش یا راه‌اندازی مجدد کنید، هشداری با این مضمون را دریافت خواهید کرد: «برای اتمام به‌روزرسانی در رایانه شخصی، راه‌اندازی مجدد لازم است. هرگونه کار ذخیره نشده در برنامه‌های باز از رایانه شخصی شما از بین می‌رود. از آنجایی که شما در دسترس نیستید، نمی‌توانید آن را از اینجا ذخیره کنید. آیا به هر حال می‌خواهید راه‌اندازی مجدد کنید؟»

بر اساس گزارش وب سایت اندروید اتوریتی، این ویژگی‌ها در حال حاضر در برنامه «اتصال به ویندوز» فعال نیستند. مانند هر بررسی APK، هیچ تضمینی وجود ندارد که این ویژگی‌ها به طور رسمی منتشر شوند.

برچسب ها: رایانه‌ای ، اندروید ، موبایل
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