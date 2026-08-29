اعلام زمان طلایی نجات بیمار سکته مغزی

جوان آنلاین: شهرام رفیع، با تأکید بر اهمیت زمان در درمان سکته مغزی، گفت: از لحظه بروز سکته مغزی، هر دقیقه برای بیمار اهمیت زیادی دارد و افزایش آگاهی عمومی درباره علائم و نحوه برخورد با این بیماری می‌تواند نقش مهمی در کاهش عوارض و ناتوانی‌های ناشی از آن داشته باشد.

وی افزود: زمان طلایی برای درمان سکته مغزی و جلوگیری از آسیب‌های جدی، حدود ۴.۵ ساعت پس از شروع علائم است، اما بهترین نتایج درمانی زمانی حاصل می‌شود که بیمار در همان یک ساعت نخست به مراکز درمانی منتقل شود. هرچه روند تشخیص و آغاز درمان سریع‌تر انجام شود، احتمال نجات بیمار و کاهش عوارض بیشتر خواهد بود.

رفیع با اشاره به علائم هشداردهنده سکته مغزی گفت: ضعف یا فلج ناگهانی یک نیمه بدن، اختلال در تکلم و غیرقرینگی صورت از مهم‌ترین علائم سکته مغزی هستند و در صورت مشاهده این نشانه‌ها در خود یا اطرافیان، باید بدون درنگ با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود.

وی با اشاره به عوامل خطر سکته مغزی عنوان کرد: فشار خون بالا، دیابت، چربی خون، مصرف دخانیات و الکل، بیماری‌های قلبی، مصرف قرص‌های ضدبارداری به‌ویژه در زنان بالای ۳۵ سال، استرس، چاقی، کم‌تحرکی و مصرف ناکافی میوه و سبزیجات از جمله عوامل افزایش‌دهنده خطر سکته مغزی هستند.

رفیع تأکید کرد: بسیاری از این عوامل با اصلاح سبک زندگی، کنترل بیماری‌های زمینه‌ای و رعایت توصیه‌های بهداشتی، قابل پیشگیری یا کنترل هستند و توجه به این موارد می‌تواند از بروز بسیاری از سکته‌های مغزی جلوگیری کند.

وی همچنین توانبخشی بیماران پس از سکته مغزی را بسیار مهم دانست و گفت: توانبخشی زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که به‌صورت تیمی و هماهنگ انجام شود. فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، بلع‌درمانی و توانبخشی شناختی باید در سریع‌ترین زمان ممکن و متناسب با شرایط بیمار آغاز شوند تا امکان بهبودی ناتوانی‌های ناشی از سکته افزایش یابد.

رفیع با بیان اینکه تأخیر در درمان سکته مغزی می‌تواند آسیب قابل توجهی به مغز وارد کند، اظهار کرد: با هر دقیقه تأخیر در درمان، حدود دو میلیون نورون و ۱۴ میلیارد سیناپس مغزی از بین می‌رود. از سوی دیگر، هر ۱۵ دقیقه تسریع در زمان تزریق داروی ترومبولیتیک می‌تواند تا حدود چهار درصد از مرگ‌ومیر و ناتوانی بیماران بکاهد. این آمار به‌خوبی اهمیت سرعت عمل تیم‌های درمانی و آمادگی بیمارستان‌ها را نشان می‌دهد..وی خاطرنشان کرد: درمان سکته مغزی تنها به مرحله حاد و خارج کردن لخته محدود نمی‌شود، بلکه پس از درمان اولیه، شناسایی علت سکته، بررسی دقیق عروق و قلب و انتخاب درمان مناسب برای پیشگیری از سکته مجدد اهمیت بسیار زیادی دارد. بنابراین، همکاری تیم درمان، پیگیری دقیق بیمار و انجام بررسی‌های لازم می‌تواند در کاهش خطر عوارض و تکرار سکته مغزی مؤثر باشد و هدف اصلی، کاهش زمان رسیدن بیمار به مرکز درمانی، تسریع در تشخیص و آغاز درمان و در نهایت کاهش مرگ‌ومیر و ناتوانی ناشی از سکته مغزی است و تحقق این هدف نیازمند همکاری مردم، اورژانس و تیم‌های درمانی است.