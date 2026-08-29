قیمت نفت به ۸۸ دلار و ۱۰ سنت در هر بشکه رسید

قیمت نفت برنت در سایه امیدواری به توافق ایران و آمریکا در ساعات گذشته کاهش یافت و به ۸۸دلار و ۱۰ سنت رسید.

جوان آنلاین: قیمت نفت در روز جمعه کاهش یافت و در پایان هفته نیز با افت همراه بود، در حالی که معامله‌گران نشانه‌هایی از سیاست مهار تورم بانک فدرال رزرو آمریکا و شایعاتی درباره احتمال دستیابی به توافقی برای تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز را ارزیابی می‌کردند؛ قیمت نفت خام برنت در پایان معاملات به ۸۸.۱ دلار در هر بشکه رسید، با کاهش ۴۲ سنتی . نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز با افت ۱۳ سنتی در سطح ۸۳٫۴۰ دلار بسته شد. برنت در طول هفته بیش از ۵ درصد و وست‌تگزاس بیش از ۴ درصد کاهش داشتند.

افزایش نرخ بهره و کاهش قیمت نفت

فیل فلین، تحلیلگر ارشد گروه پرایس فیوچرز، گفت: پس از اظهارات کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو، مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره در اواخر امسال برای مهار تورم، قیمت نفت کاهش بیشتری یافت. بازار محصولات (نفتی) جهانی به دلیل حملات بیشتر اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، روند صعودی قوی‌ای نشان می‌دهد، اما شایعات زیادی درباره احتمال توافق برای بازگشایی تنگه هرمز وجود دارد.

گذشت شش ماه از جنگ علیه ایران

سرمایه‌گذاران با گذشت شش ماه از جنگ علیه ایران روند پرنوسان احیای جریان نفت از طریق تنگه‌هرمز را زیر نظر دارند؛ تنگه‌ای که پیش از آغاز جنگ، ۲۰ درصد از تولید نفت جهان از آن عبور می‌کرد حالا ترددها از این آبراه راهبردی محدود است، آمریکا در این هفته به‌اصطلاح «سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ» را علیه ایران اعلام کرد. تهران نیز این تحریم‌ها را «اقدامی غیرانسانی و خصمانه» خواند که کارایی خود را از دست داده است همچنین واسطه‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز تلاش‌های خود را افزایش داده‌اند.

عبور هفت کشتی از تنگه هرمز

بر اساس داده‌های کشتیرانی که روز جمعه منتشر شد، روز گذشته هفت کشتی حمل‌کننده کالا از تنگه عبور کردند که نسبت به ۱۷ کشتی روز قبل و میانگین ۱۰ روزه (۱۵ کشتی) کاهش داشت. تنگه باب‌المندب، دیگر نقطه حساس دریایی، شاهد عبور ۱۷ کشتی بود که ۶ فروند وارد و ۱۱ فروند خارج شدند.

جان ایوانز، تحلیلگر پی‌وی‌ام اویل فیوچرز، گفت: «تأثیرات این جنگ بر این که چه کشورهایی در اوپک می‌مانند یا خارج می‌شوند، تقاضای چین چگونه تحت تأثیر قرار می‌گیرد، و آیا مشکلات پالایشگاهی جهان اکنون قابل حل است، همگی به قطار پرنوسان جنگ گره خورده است.

توافق ترامپ و ونزوئلا

توییت ترامپ نشان می‌دهد که آمریکا با ونزوئلا بر سر دسترسی بلند مدت به نفت این کشور به توافق رسیده است که به طور جدی هزینه نفت وارداتی را برای آمریکا کاهش می‌دهد همچنین بلومبرگ گزارش داد که ونزوئلا در حال بررسی خروج از گروه تولیدکنندگان نفت اوپک است.

حملات اوکراین تداوم دارد

در تحولی دیگر مسکو هشدار داد ممکن است اهداف نظامی بریتانیا را در داخل و خارج از اوکراین هدف قرار دهد، این اقدام در پاسخ به حملات کی‌اف به خاک روسیه با موشک‌های کروز دوربرد ساخت بریتانیا بود.

با این حال، ترامپ گفت: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به هیچ کشور عضو ناتو حمله نخواهد کرد و گزارش‌های رسانه‌ای درباره هشدار رئیس سازمان سیا به مقامات روسی در این هفته را کم‌اهمیت برشمرد. ستاد کل اوکراین اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور طی شبانه‌روز گذشته یک پالایشگاه نفت روسیه را در منطقه یاروسلاول هدف قرار داده‌اند به نظر می‌رسد با توجه به روند فعلی تنش‌ها در اروپا و خاورمیانه قیمت نفت دارای نوسانات گسترده‌ای باشد.