رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان اینکه پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد از خارج از فرآیند آزمون انجام نمی‌شود، گفت: این شیوه حدود ۴۰ سال است که اجرا می‌شود و مشکلی ندارد.

جوان آنلاین: الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، گفت: ثبت‌نام در مدارس سمپاد از طریق پذیرش دانش‌آموز از خارج از فرآیند آزمون انجام نمی‌شود و دانش‌آموزان برای ورود به این مدارس باید در آزمون شرکت کنند.

وی افزود: پس از اعلام نتایج آزمون‌ها، دانش‌آموزان پذیرفته‌شده تا حدود نیمه شهریور فرصت دارند برای ثبت‌نام به مدارس مراجعه کنند و معمولاً در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ادامه داد: ثبت‌نام دانش‌آموزان یک روال مشخص دارد و دانش‌آموزان و خانواده‌ها باید مراحل مربوط به آن را طی کنند.

یاوری درباره تعداد دانش‌آموزان مدارس سمپاد در سال تحصیلی جدید نیز گفت: تعداد دانش‌آموزان امسال افزایش قابل توجهی نداشته و نوسان در تعداد دانش‌آموزان بسیار جزئی است.

وی اظهار کرد: حدود دو درصد از دانش‌آموزان کشور در مدارس سمپاد تحصیل می‌کنند و در مجموع حدود ۱۴۰ هزار دانش‌آموز در این مدارس حضور دارند که این تعداد اندکی بیشتر از ۱۴۰ هزار نفر است.

یاوری در پاسخ به پرسشی درباره اینکه با توجه به اینکه طی چند سال گذشته پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد صرفاً از طریق شرکت در آزمون و قبولی یا رد شدن در آن انجام می‌شود، آیا قرار است این شیوه اصلاح شود، گفت: قرار نیست این روش اصلاح شود؛ حدود ۴۰ سال است که ثبت‌نام و پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد از طریق آزمون انجام می‌شود و این شیوه مشکلی ندارد که بخواهد اصلاح شود.