دو سناتور برجسته آمریکایی از نبود راهبرد مشخص دولت ترامپ در درگیری با ایران به شدت انتقاد کردند و خواستار پایان فوری جنگ علیه ایران شدند.

جوان آنلاین: «آدام شف»، سناتور دموکرات از ایالت کالیفرنیا، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، با انتقاد از سیاست‌های جنگ‌طلبانه دونالد ترامپ، بر ضرورت پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران تأکید کرد.

شف در این پیام نوشت: «امروز ۶ ماه از آغاز جنگ علیه ایران می‌گذرد؛ جنگی که بدون هیچ راهبرد مشخصی و بدون چشم‌اندازی برای پایان، پیش می‌رود.»

وی با اشاره به پیامدهای این درگیری، یادآور شد که در طول ۶ ماه گذشته، هزینه‌های ایالات متحده در تمامی حوزه‌ها به‌شدت افزایش یافته است.

این سناتور آمریکایی با اشاره به تلفات انسانی و اجتماعی این جنگ، خاطرنشان کرد که از زمان آغاز این تجاوز، نظامیان آمریکایی از خانواده‌های خود دور مانده و در این مدت تاکنون ۱۸ نظامی آمریکایی در این درگیری کشته شده‌اند.

وی در پایان تصریح کرد: «ما باید به این جنگ پایان دهیم و نیروهایمان را به خانه بازگردانیم.»

در همین راستا، «برنی سندرز»، سناتور ایالت ورمونت نیز پیش‌تر با تأکید بر غیرقانونی بودن این اقدامات، اظهار داشت که تجاوز علیه ایران برخلاف قانون اساسی آمریکا و قوانین بین‌المللی است و هرگز نباید آغاز می‌شد.

سندرز در جریان یک مصاحبه با تأکید بر لزوم توقف فوری این درگیری، افزود: «باید هر چه سریع‌تر از مسیر مذاکره به این جنگ پایان دهیم.»

وی همچنین با اشاره به اثرات ویرانگر اقتصادی این تجاوز بر آمریکا، خاطرنشان کرد که این جنگ باعث افزایش قیمت بنزین و سایر کالاها شده است و راهکار اصلی، مذاکره با ایرانی‌ها برای پایان دادن به این جنگ و جلوگیری از تخریب بیشتر اقتصاد آمریکا است.