درخواست سازمان ملل از ایران و آمریکا برای مذاکرات جدی

جوان آنلاین: «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل متحد، روز جمعه در نشست خبری خود با اشاره به گذشت ۶ ماه از آغاز درگیری‌ها در منطقه، تصریح کرد: «ما از آمریکا و جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم وارد مذاکرات جدی و موثر شوند.»

دوجاریک با بیان اینکه دبیرکل سازمان ملل به طور مستمر با طرف‌های درگیر و میانجی‌گران در تماس است، افزود: «ما از تلاش‌های میانجی‌گرانه کشورهای دوست از جمله قطر، پاکستان، مصر، عربستان سعودی و کویت برای دستیابی به صلح پایدار حمایت می‌کنیم.»

وی ضمن ابراز نگرانی عمیق از پیامدهای ویرانگر انسانی و اقتصادی این درگیری، هشدار داد که تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و اختلال در عرضه جهانی مواد غذایی و انرژی، اقتصاد کشورهایی را که توانایی کمتری در برابر شوک‌های اقتصادی دارند، با بحران مواجه کرده است.

با وجود این فراخوان‌های دیپلماتیک، واقعیت‌های میدانی گویای حقیقتی متفاوت است. ایران و آمریکا پیش‌تر به یک یادداشت تفاهم برای کاهش تنش‌ها دست یافته بودند که به دلیل عدم پایبندی واشنگتن و رویکرد دوگانه کاخ سفید، هیچ‌گاه اجرایی نشد. واشنگتن پس از ناکامی در میدان نظامی، اکنون به رویکرد تروریسم اقتصادی موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» روی آورده است؛ سیاستی که نشان‌دهنده سردرگمی استراتژیک دولت ترامپ است.

در حالی که دونالد ترامپ بارها با رویاپردازی‌های رسانه‌ای، ادعای پیروزی در این تجاوز بی دلیل و «باز بودن» تنگه هرمز را مطرح کرده است، واقعیت امر این است که ایران به عنوان قدرت برتر منطقه، کنترل کامل این آبراه حیاتی را برای دفاع استراتژیک از خود در اختیار دارد.

تحلیل‌گران معتقدند رفتارهای متناقض واشنگتن و تلاش برای القای تضعیف ایران، نه تنها راه به جایی نبرده، بلکه با بی‌اعتمادی شدید تهران مواجه شده است. «ژان آرنو»، فرستاده شخصی دبیرکل سازمان ملل، همچنان در حال رایزنی است، اما تا زمانی که واشنگتن از «هدف راهبردی ثابت» بی‌بهره بوده و همچنان به دنبال روایت‌سازی پیروزی‌های خیالی است، مسیر دیپلماسی همچنان با بن‌بست مواجه خواهد بود.