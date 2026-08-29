رئیس‌ جمهور آمریکا در اظهاراتی جدید، مدعی شد که ایجاد نیروی فضایی آمریکا مستقیماً تحت تأثیر او بوده و از اطلاعات ماهواره‌ای برای عملیات‌ های نظامی خود استفاده کرده است.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ در اظهاراتی که طبق روال همیشه نشان‌دهنده سطح بالای خودشیفتگی و بزرگ‌نمایی اوست، با ادعایی عجیب مدعی شد که بدون نقش او، نیروی فضایی آمریکا وجود خارجی نداشت.

وی در این رابطه گفت: «فراموش نکنید که من همان کسی بودم که نیروی فضایی آمریکا را ایجاد کردم؛ پیش از آن اصلاً چنین نیرویی نداشتیم.»

ترامپ با اشاره به واکنش‌های اولیه مردم به این تصمیم، افزود: «وقتی مردم برای نخستین بار درباره آن شنیدند، فکر می‌کردند در حال شوخی هستیم و تصور می‌کردند چیزی شبیه داستان‌های کمیک‌بوکی است؛ اما واقعیت متفاوت بود و اکنون این نیرو به یکی از مهم‌ترین شاخه‌های نیروهای مسلح ما تبدیل شده است.»

ادعاهای موهوم درباره نبرد ۴۸ دقیقه‌ای و محاصره ایران

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش، با رویکردی هیجان‌زده و ادعاهای بی‌اساس، سعی کرد موفقیت‌های نظامی آمریکا را به توان فناوری فضایی خود نسبت دهد.

وی مدعی شد که یک نبرد بسیار کوتاه، تنها ۴۸ دقیقه‌ای، با تکیه بر اطلاعات فضایی مدیریت شده است.

وی در ادامه با اشاره به عملیات‌های نظامی علیه کشورها، از جمله محاصره ایران، با لحنی مغرورانه اظهار داشت: «فقط کافی است محاصره ما را ببینید؛ این عملیات فوق‌العاده و با موفقیت بسیار زیادی انجام شده و فضا در آن نقش کلیدی داشته است. چه کسی فکر می‌کرد فضا بتواند چنین نقشی ایفا کند؟»