حماس: کشتار جنین خشم و مقابله فزاینده را به همراه خواهد داشت

جنبش حماس در بیانیه ای به کشتار اشغالگران در جنین در کرانه باختری واکنش نشان داد و اعلام کرد: این جنایت هولناک، خشم و مقابله بیشتر فلسطینی ها را به همراه خواهد داشت.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای شهادت فلسطینیانی را که در کشتار رژیم اشغالگر بر اثر حمله به جنین به شهادت رسیدند، به ملت مقاوم فلسطین و امت عربی و اسلامی تسلیت گفت.

حماس تاکید کرد: این جنایت هولناک که به پرونده خونین رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین افزوده شده است، جز با خشم و مقابله بیشتر مواجه نخواهد شد. کرانه باختری همچنان خاستگاه مبارزان و حماسه‌ها باقی خواهد ماند و ملت پایدار فلسطین نیز به سرزمین، حقوق و اصول ثابت خود پایبند خواهد بود.

این جنبش خاطر نشان کرد: مقاومت فلسطین از مسیر وفاداری به خون شهدا منحرف نخواهد شد و به وصیت آنان تا دستیابی به آزادی و بیرون راندن اشغالگران وفادار خواهد ماند.

حماس مسئولیت کامل پیامدهای این حملات و جنایات فزاینده را متوجه رژیم اشغالگر دانست و تاکید کرد: ادامه سیاست وحشیانه کشتار، تخریب و ایجاد رعب و وحشت، برای این رژیم امنیت یا ثبات به همراه نخواهد آورد.

این جنبش از مردم فلسطین در جنین و تمامی استان‌های کرانه باختری خواست همه اشکال مقاومت را تشدید کرده، محاسبات امنیتی رژیم اشغالگر را برهم بزنند، با جنایات این رژیم و حملات گروه‌های شهرک‌نشین مقابله کنند و تلاش‌های ملی را برای تقویت پایداری و استقامت در برابر طرح‌های کشتار، الحاق و کوچ اجباری یکپارچه سازند.

حماس همچنین از امت عربی و اسلامی، جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری و بشردوستانه خواست فورا برای متوقف کردن تشدید تجاوزات رژیم اشغالگر علیه ملت و سرزمین فلسطین اقدام کرده و به وضعیت مصونیت از مجازاتی که سران این رژیم را به ادامه جنایات خود تشویق می‌کند، پایان دهند.